El Moto tours en marcha

La pertinaz lluvia y con la baja temperatura, no fueron óbices para que una veintena de moteros haya iniciado ayer la cuarta edición del moto tours “Vuelta a Formosa”, ocasión en que recorrerán un total de 1.500 kilómetros, por rutas, caminos provinciales y senderos de varios departamentos de la provincia. La gira se extenderá durante una semana, y el objetivo de los moto aventureros es la visitar ciudades, pueblos, parajes, y vergeles indómitos de la Formosa profundo, con el propósito de visibilizar las bellezas del Imperio del Verde. Los aprestos para la partida desde la plaza San Martín se iniciaron muy temprano, a fin de evitar salir con lluvia hacia el interior, pero eso no fue posible y las motos rugieron para la salida en el momento en que la lluvia se hizo sentir con mayor intensidad. Los moteros con buen ánimo, coincidieron en que la lluvia era una bendición divina que amadrinó un nuevo capítulo de la Vuelta Formosa. Gustavo Rufanach, referente de la Agrupación Centauros Moto Club Formosa, dijo que veinte moteros comenzaron la travesía, y que otros diez se sumaran en diferentes puntos del extenso recorrido. “Estamos muy felices por estar aquí en el punto de inicio de la cuarta edición de la Vuelta a Formosa. Todo esto no hubiera sido posible sin el entusiasmo y compromiso de todos y cada uno de los moteros, amén del invalorable apoyo que nos brinda el gobierno provincial para llevar a cabo esta iniciativa que nos llena de orgullo a todos los que amamos las motos y a Formosa”, acoto el experimentado hombre de las motos y los caminos. Tras la salida desde la plaza San Martín, los viajeros tocarán estos puntos: Mariano Boedo, San Hilario, Villafañe, Bañadero, El Potrillo, Sausalito, Guadalcázar, Posta Cambio Zalazar, San Martín 2, El Recreo, Laguna Gallo, Tres Lagunas, Monte Lindo, Pastoril, Mojón de Fierro y capital. Los participantes van equipados con filmadoras y cámaras fotográficas a fin de registrar imágenes y sonidos, que serán destinados a un archivo audio visual que estará al servicio de la educación y el turismo.