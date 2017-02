El reencuentro de dos campeones

El ex tenista formoseño Emiliano Massa y el japones Key Nishikori se reencontraron hoy luego de varios años en el Argentina Open donde el asiático, número 5 del mundo, está participando del torneo. Ambos fueron campeones Junior de Roland Garros en dobles en el año 2006. Historia El tenista argentino Emiliano Massa, en dupla con el japonés Kei Nishikori, se coronó campeón del torneo de dobles en juniors en el segundo Grand Slam de la temporada 2006, Roland Garros, tras superar en la final por 2-6, 6-1 y 6-2 a la pareja conformada por los rusos Artur Chernov y Valery Rudney. El formoseño retenía de esa manera el título obtenido en la temporada anterior, aunque aquella vez fue en compañía de su compatriota Leonardo Mayer. Nota redactada por Julián Polo previo al reencuentro Emiliano Massa y Kei Nishikori empuñaron una raqueta por primera vez en su vida a los cinco años. Como junior, el japonés llegó a ser 7° del ranking ITF; mientras que el argentino fue 20°. En 2006, Massa y Nishikori unieron sus fuerzan en París y se consagraron campeones de dobles junior de Roland Garros. Ambos tenistas auguraban un futuro promisorio, pero, como suele ocurrir tantas veces en este deporte, las lesiones son letales. Nishikori, confirmado para la próxima edición del Argentina Open presentado por Buenos Aires Ciudad, tiene 27 años y es 5° del ranking mundial; Massa tiene 28 años, llegó a ser 845° del mundo, se retiró a los 23 y en la actualidad dirige su propia academia de tenis. Un mismo comienzo, un desarrollo similar, pero un desenlace diferente. Poco tiempo antes de que comenzara Roland Garros Junior 2006, Emiliano Massa, quien era el vigente campeón de dobles, no tenía pareja para defender su título. Ante la urgencia de la situación, el argentino decidió arrimarse a una computadora y tipear un mail para un conocido que lo podía ayudar. Ese conocido era el peruano Cesar Castañeda, quien por ese entonces era coach de Kei Nishikori en la Academia IMG, ubicada en Brandenton. El formoseño sabía que este nipón, a quien había vencido una vez en singles y dos en dobles, era muy talentoso. Además, ninguno de los dos tenía compañero. Castañeda aceptó la propuesta y, a los pocos días, debutaron como dupla. “Fue mi primer gran resultado en un Grand Slam Junior. Aunque no lo creas, mis resultados como junior nunca fueron excepcionales. Entonces ese fue un gran logro para mí. El coach que me entrenaba en la Academia IMG por ese entonces eligió un compañero y trabajamos juntos. Para los dos fue algo muy grande haber ganado el título de dobles en París”, le contaba Nishikori a argentinaopenatp.com. Una de las estrategias que los llevó a ser campeones fue la táctica australiana. Esta jugada, en la cual uno saca y el otro espera agachado en el centro de la cancha, era uno de los experimentos que Massa y Nishikori realizaron en París. Sin embargo entablar una conversación para llevarla a cabo este recurso no era sencillo. La gran falencia que tenía la pareja era la comunicación. 13 años a Estados Unidos, para entrenar en la prestigiosa academia de Nick Bolletieri –formador de Andre Agassi y Jim Courier, entre otros tenistas-, el asiático no hablaba ni una palabra en inglés. Expresar sus opiniones era imposible. “Fue duro al principio, pero empecé a aprender el idioma paso a paso. Para mí, lo mejor fue haber tenido amigos en el dormitorio. Vivía con cinco o seis chicos en la misma habitación y eso me forzaba a aprender y a hablar inglés. Recuerdo que fueron tiempos divertidos, a pesar de que mi inglés no fuera bueno”, cuenta Nishikori, ganador de 11 títulos ATP. A los 16 años, Kei había mejorado sus aptitudes comunicacionales, pero igualmente este aspecto era una barrera que aun no había sobrepasado. Por otro lado, Massa apenas lograba hilar algunas frases en inglés. “Los primeros partidos casi los perdemos. Nos costó acomodarnos. Aparte los dos no teníamos un buen inglés, hablábamos muy poco”, le dice Massa aargentinaopenatp.com, quien también admite que algunas estrategias las consensuaban con lenguaje de señas. A 1100 kilómetros de distancia, Massa recuerda cómo Nishikori jugaba al tenis. Aun se sigue sorprendiendo. “Me parecía que era manejado por un robot, que era conducido por los japoneses (risas). Tenía una explosión que no era normal para la edad. Era igual de potente y rápido que ahora. Esas cualidades ya las tenía desde chico, obviamente al nivel y con la velocidad que le correspondía en ese momento. Era de otro planeta”. Mientras que agrega: “Lo que más recuerdo es su velocidad. No solo para trasladarse, sino también cómo salía la pelota de su raqueta. La tocaba y la bola salía despedida muy rápido. Impresionaba su aceleración”. En cuanto a la parte humana, el formoseño, quien obtuvo dos Futures en dobles, lo describe a Nishikori como una persona reservada, pero siempre dispuesta a sonreír. “Era un chico muy divertido, pero callado. No lo veías demostrando tanto sus emociones, por lo general se las guardaba. En la cancha tiene muy pocos gestos. En lo cotidiano era buen compañero y una excelente persona para entrenar, porque también pensaba en lo que tenía que mejorar el otro”. Después de aquel título de Roland Garros nunca más se vieron. Al poco tiempo, y con tan solo 18 años, Massa se lesionaría su hombro y se retiraría. A pesar de esta complicación física, el argentino volvió al circuito a los 23 años, pero era muy tarde. Su hombro tenía una discapacidad del diez por ciento y le impedía volver a jugar al tenis profesionalmente. A pesar de que la dupla nunca más se encontró en el circuito, ambos volverían a tener un último contacto. Antes de que Windows Messenger caducara, Massa le habló a Nishikori. “Le escribí. Nos saludamos. Le pregunté si se acordaba de mí. Me dijo que sí y le dije que en algún torneo que jugara lo iba a ir a ver. Desde ahí que no tengo más rastros de él”. El formoseño piensa venir con los chicos de su academia de tenis en febrero, ¿se volverán a juntar durante el Argentina Open?