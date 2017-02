Gómez a los Play Off

De los dos formoseños presentes en la Liga A1 de Voley, sólo uno podrá seguir disputando el torneo habida cuenta que tras finalizar la Fase Regular, el elenco de Federico Gómez, Alianza Jesús María -foto-, se metió a los play off mientras que el equipo de Brian Melgarejo, Deportivo Morón, quedó afuera. El equipo cordobés venció en la fecha final 3 a 2 a Untref y de esta forma se clasificó en el séptimo lugar debiendo ahora jugar los play off frente al segundo que fue Ciudad Voley. El formoseño G´0mez fue autor de 13 puntos en este parido que le permitió seguir en carrera a su equipo. En tanto que Melgarejo y su equipo Deportivo Morón debían ganar para poder clasificar pero no fue así ya que cayeron en set corridos frente a UPCN de San Juan que finalmente fue tercero quedando el Gallito en el puesto nueve y así fuera de la segunda rueda. Brian aportó 3 puntos en la derrota de su equipo.