Santos no tuvo un estreno ideal

Facundo Santos completó la primera fecha del TR Series con un 11° puesto. La competencia definitiva fue enredada en el medio del pelotón y el piloto de Formosa tuvo que batallar para ganar terreno, pero una falla en el motor no le permitió aprovechar al máximo el buen auto que le entregó el equipo. La carrera definitiva del TR Series en Paraná fue dominada por Bruno Boccanera, compañero de equipo de Facundo Santos, pero en el medio de la fila india la batalla fue dura. Ahí dio pelea el formoseño con el Linea del equipo FIAT OCTANOS en busca de los primeros puntos para el campeonato. La largada fue muy buena para Santos y se pudo acomodar en el pelotón, pero en la segunda vuelta perdió ritmo por un problema eléctrico en el impulsor y resignó algunas posiciones. A partir de ahí se propuso girar, a la espera de completar la carrera para sumar algunos puntos. Finalmente pudo recuperar con buen ritmo hasta la 11° posición definitiva. “Fue una final complicada. De movida me di cuenta que el auto había mejorado mucho con respecto a ayer, pero lamentablemente una falla en el motor no me dejó aprovechar las prestaciones del Fiat Linea. Igualmente, me propuse completar la carrera para terminar de adaptarme al auto y a la goma, asique me quedo con muy buenas expectativas para la próxima fecha” comentó Facundo Santos. El balance del debut de Facundo Santos con el equipo oficial Fiat en TR Series fue auspicioso. Luego de algunas tandas de adaptación al auto y a la nueva goma, los tiempos de vuelta fueron mejorando en cada pasada y las expectativas para lo que viene son muy buenas. El ganador de la primera fecha fue Boccanera, seguido por Cazal y Paccioni. La próxima competencia se disputará entre el 17 y 19 de marzo en al autódromo de Río Cuarto.