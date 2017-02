Cazal llegó segundo en Paraná

Un fin de semana redondo y de excelente labor, coronó el piloto formoseño Nicolás Cazal, quien fue 2º en el Autódromo “Ciudad de Paraná”, en la provincia de Entre Ríos, en la 1ra. fecha del competitivo Top Race Series con el Toyota 37 del equipo JLS Motorsport. “Tuvimos un gran fin de semana producto del genial andar del Toyota que me entregó el equipo. Desde el viernes comenzamos a trabajar en un gran auto que le cayó muy bien esta pista", dijo Meteoro. “Meteoro” y su máquina, fueron muy parejos durante toda la actividad en pista. El viernes quedaría 5º en la 1ra. sesión de entrenamientos, el sábado 9º en la 2da. tanda oficial y, al momento de clasificar, se escalonó 7º de buena manera. La 1ra. serie, cayendo la tarde paranaense, lo tuvo largando 4º y llegando 2º de manera grandiosa. Al ser la más rápida de las dos baterías, hoy largaría 3º la gran final. La carrera lo tuvo con pie de plomo, todas las vueltas a fondo hasta ver la cuadriculada en el puesto 2º. Cazal y todo el “team” cordobés quedaron muy contento con todo lo realizado ya que se cumplió el objetivo con creces. El equipo funcionó de manera correcta y se sumaron muy buenos puntos para arrancar con el pie derecho un 2017 que será áspero, sobre todo contando que hay muchos pilotos experimentados. Nicolás Cazal (Toyota #37 - JLS Motorsport): “Tuvimos un gran fin de semana producto del genial andar del Toyota que me entregó el equipo. Desde el viernes comenzamos a trabajar en un gran auto que le cayó muy bien esta pista. El perímetro me encanta y siempre me trato bien. Anduvimos muy bien en clasificación y demostramos que estábamos para pelear bien adelante en la serie y así fue. Para la gran final tratamos de darle batalla a Boccanera pero nos conformamos con mantenernos detrás de él y llegar sumando muy buenos puntos para un campeonato muy largo. Gracias a todos los sponsors, familia, equipo y gente que nos ayuda”. - FINAL CARRERA ( SUJETO A DEPORTIVA Y TECNICA ): 1º) 29 Boccanera , Bruno Fiat 25m52s171/1000 2º) 37 Cazal, Nicolás Toyota a 9s465 3º) 20 Pacioni, Gastón Chevrolet a 10s064/1000 4º) 24 Palotini, Leonardo M. Benz a 11s492/1000 5º) 8 Chiaverano, Mauricio Fiat a 12s045/1000 6º) 121 De Benedictis, Franco M. Benz a 17s687/1000 7º) 115 Crusitta, Gastón Chevrolet a 17s723/1000 8º) 12 Guarnaccia, Sergio Ford a 20s764/1000 9º) 32 Fernández, Gonzalo Volkswagen a 25s929/1000 10º) 99 Vigo, Josefina M.Benz a 40s168/1000 - PROXIMO COMPROMISO: Días 17, 18 y 19 de Marzo, Autódromo “Parque Ciudad de Río Cuarto”, en Río Cuarto, Córdoba.-