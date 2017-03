De la mejor manera

El piloto formoseño Nicolás Cazal disfruta por estos días del gran arranque de año que tuvo el fin de semana en el Autódromo “Ciudad de Paraná”, en la provincia de Entre Ríos, en la 1ra. fecha del competitivo Top Race Series, donde logró un excelente 2º puesto con el Toyota 37 del equipo JLS Motorsport. "El fin de semana te diría que casi fue perfecto y el podio nos vino muy bien para comenzar a sumar en grande", dijo Meteoro. “Meteoro” tuvo un primer compromiso de este 2017 redondísimo. Ya el viernes, comenzaría a andar muy bien en la 1ra. tanda de entrenamientos, para clasificar 7º el sábado. En la serie pudo avanzar hasta el 2º puesto tras largar 4º en la 1ra. batería. Para la gran final, tras un retraso prematuro de quien largaba 2º, agarró esa posición largando 3º, que no largaría hasta ver la bandera de cuadros sumando muy buenos puntos para este certamen. Se comenzó muy bien el año pero “Nico” y su equipo no se relajan. Se sigue trabajando muy fuerte en lo físico y el equipo continúa revisando la unidad japonesa. El campeonato es muy largo, se requiere de mucha regularidad para entrar en los “play off”. La próxima cita de la especialidad está prevista para los días 17, 18 y 19 del corriente en el Autódromo “Parque Ciudad de Río Cuarto”, en Río Cuarto, Córdoba. Nicolás Cazal (Toyota #37 - JLS Motorsport): “Fue muy bueno y positivo haber arrancado con el pie derecho en el Top Race Series. El fin de semana te diría que casi fue perfecto y el podio nos vino muy bien para comenzar a sumar en grande. El Toyota funcionó muy bien y yo no me equivoqué. La pista me cayó perfecto y todo anduvo de manera correcta. No se falló y esa la clave. Ahora nos focalizaremos en Río Cuarto, otro escenario que me agrada muy mucho y siempre anduve bien. Vamos con la misma mentalidad dentro de unas semanas: a sumar y dar pelea. Muchísimas gracias a todos los sponsors, a los que se siguen sumando, familia, equipo y gente que nos ayuda”.