Tientan a Palacios para volver a Argentina

El club bonaerense Ciudad Voley (donde ya juega el formoseño Brian Melgarejo y es dirigido por Hernán Ferraro) estaría buscando la forma de destrabar la situación contractual de Ezequiel Palacios en el voley de Polonia (AZS Olsztyn) para poder sumarlo a la Liga A1 en la próxima temporada. Actualmente Ezequiel Palacios está jugando el torneo bonaerense para UAI Urquiza en donde también está el formoseño Javier Vega y su equipo marcha líder con 5 triunfos en igual cantidad de partidos. Para reforzar aún más lo realizado en la última liga, Ciudad trabaja en destrabar la situación de Ezequiel Palacios en el AZS Olsztyn de la PlusLiga de Polonia. El formoseño, que fue anunciado por los europeos para la nueva temporada (había firmado por 2 años), vería con muy buenos ojos sumarse a un equipo que aspira muy alto y le daría el rodaje que perdió el último año. No será una situación rápida de solucionar. En su momento, el oriundo de San Martín 2 estuvo en la órbita de UPCN -uno de los mejores equipos del último tiempo- pero finalmente se quedó con Europa. Ahora la situación sería algo distinta ya que Palacios no fue tenido en cuenta para la Selección Argentina que disputará la Liga Mundial FIVB, ya que el reglamento interno del cuerpo técnico que tiene a la cabeza a Julio Velasco es claro: “No serán convocados quienes no sean titulares en sus equipos”. Si bien el punta de Formosa tuvo destacadas actuaciones en el elenco polaco -fue elegido MVP de la serie final por el quinto puesto- no gozó de tantos minutos de juego y eso perjudicó su llamado al equipo nacional.