Toque y afuera para Santos

La final del Top Race Series en Buenos Aires no terminó de buena manera para Facundo Santos. Un golpe inexplicable de Segade Sánchez lo dejó con el auto muy dañado y tuvo que abandonar cuando la prueba llevaba apenas cuatro vueltas. El cierre de actividades del Top Race Series en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” porteño fue con sabor amargo para el piloto del Fiat número 13. El equipo había hecho unos cambios de puesta a punto en el Linea y en los primeros giros se evidenció una mejora en el rendimiento. Eso entusiasmó a Santos, que se predispuso con buen ritmo a escalar en el ordenador. Sin embargo, en el cuarto giro, yendo a la par de Gisela Segade Sánches (luego fue excluida), el Fiat recibió un golpe fuerte que le rompió el neumático delantero derecho y lo obligó a abandonar. En esos giros iniciales el andar del formoseño había sido muy bueno y las expectativas eran positivas para la carrera, pero el toque echó por tierra todas sus pretensiones. Gastón Crusitta se llevó la victoria, seguido por Lucas González y Gastón Pacioni. “Nuevamente me echan a perder una carrera en la que tenía muy buenas chances de sumar. El auto había quedado muy bien y en las primeras vueltas había ganado posiciones. Pero otra vez recibo un golpe que me deja sin chances en el comienzo. Es una lástima porque trabajamos mucho con el equipo Fiat Octanos y habíamos llegado a la final con un Linea competitivo. Ahora no queda otra que pensar en la próxima en San Juan, y esperar a que los rivales se tranquilicen para poder terminar una carrera en pista” comentó Santos. La 6° fecha se llevará a cabo en El Zonda de San Juan, el 17 y 18 de junio.