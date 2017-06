"Seguimos dando pelea"

Tras las cinco primeras fechas en el Top Race Series, el volante formoseño Nicolás Cazal, integrante del equipo JLS Motorsport de Luciano Sarbag, sigue dando lucha en el campeonato ya que se encuentra 5º con 56 unidades. Estas primeras carreras han sido muy buenas e interesantes ya que "Meteoro" siempre ha estado entre los de adelante, solo que por distintas circunstancias no se ha podido redondear el resultado final en un par de competencias. No obstante lo cual, el equipo y "Nico" trabajan fecha a fecha para ser cada vez más competitivos. El auto tiene un gran nivel pero la fortuna no lo acompañó en algunas carreras. Lo que pasó, ya pasó y hay que mirar por lo que viene. En los talleres del equipo cordobés se trabaja en el revisación del auto y el motor provisto por Berta SA como siempre se chequea previo cada carrera. La próxima fecha de la especialidad será los días 16, 17 y 18 del corriente en Autódromo "Eduardo Copello - El Zonda", en San Juan, donde se espera seguir sumando puntos y estando ahí en el campeonato. Una pista sumamente peligrosa y difícil, en que por momentos habrá que cuidar y analizar cada maniobra al milímetro. La clasificación será un aspecto casi excluyente para tener aspiraciones de pelear por la carrera. Nicolás Cazal (Toyota #37 - JLS Motorsport): "Lamentablemente no pudimos sumar como queríamos en Buenos Aires por una pinchadura y posterior abandono pero confío en que sigamos por la buena senda del Toyota andando bien. Hemos sido protagonistas en cada carrera, siempre andando ahí adelante. No nos acompañó la suerte en algunas fechas porque sino estaríamos más arriba. No hay que bajar los brazos. Ya nos estamos preparando para San Juan, una pista hermosa de manejar y exigente. Queremos volver a estar ahí arriba. Saludar principalmente a todos los sponsors, amigos, familia y gente que nos ayuda".- - CAMPEONATO ( CON 5 DE 12 FECHAS ): 1º) 115 CRUSITTA, GASTÓN 95 2º) 71 PERSIA, FABRICIO 84 3º) 29 BOCCANERA , BRUNO 71 4º) 20 PACIONI, GASTÓN 69 5º) 37 CAZAL, NICOLÁS 56 6º) 129 OLAZ, PETER 41 7º) 12 GUARNACCIA, SERGIO 38 8º) 8 CHIAVERANO, MAURICIO 30 9º) 121 DE BENEDICTIS, FRANCO 27 10º) 18 ACOSTA, JUAN CRUZ 26