De la mano de Mimi

En su primera presentación de todos los tiempos en la competencia, Las Panteras cantaron victoria en el Masters de Montreux, el prestigioso torneo por invitación que celebra su 32ª edición en Suiza. Argentina derrotó en su debut en el Grupo “A” a Holanda en cinco sets, con parciales de 25-22, 27-25, 14-25, 23-25 y 15-9. Luego de un paso muy importante hacia la clasificación a semifinales, ayer las chicas no tuvieron acción, para volver a la cancha recién el día de hoy, ante China. La formoseña Emilce Mimi Sosa fue autora de 17 puntos. Luego de un gran arranque, con mucho volumen defensivo para aguantar el ritmo de la Naranja (que no exhibió su principal alineación, pero así y todo trajo jugadoras de renombre como Plak, Stoltenborg, Koolhaas y Belien), Las Panteras se pusieron 2-0, sorprendiendo en Montreux. Aunque la reacción holandesa fue inmediata, al final a las chicas no les tembló el pulso y lo pudieron cerrar en el quinto set, con un buen margen. Yamila Nizetich fue la máxima anotadora nacional con 21 puntos, escoltada por Lucía Fresco y la formoseña Emilce Sosa, ambas con 17. Ese trío fue mejor que el de Holanda, que aunque disfrutó a la goleadora del encuentro, Celeste Plak (24 tantos), no la pudo acompañar de la misma manera y resintió su goleo a nivel colectivo. De esta manera, en el camino de quedar entre los dos de arriba del cuadrangular, Argentina dio un gran paso, considerando además que le queda todavía enfrentar a Suiza, a priori el equipo más débil del grupo y que, en esa jornada inicial, perdió ampliamente con China en sets corridos. Ganar ese encuentro metería al equipo nacional entre los cuatro mejores. Además, hubo un partido de la otra zona, la B, en el que Brasil derrotó en cuatro sets a Polonia. Este grupo tendrá dos encuentros este miércoles, día en que Argentina tendrá fecha libre: juegan Brasil-Alemania y Tailandia-Polonia, en tanto que China-Holanda será el único juego del Grupo A en agenda. Este jueves y viernes, la Selección Argentina volverá a presentarse, siempre a las 16.15, primero frente a las campeonas olímpicas chinas y luego frente a las locales suizas. Los dos mejores de cada grupo clasificarán a semifinales. 2017-06-08