Las Panteras de Mimi fueron cuartas

Este domingo en el cierre del Montreux Volley Masters disputado en Suiza, Argentina volvió a enfrentar a China en el partido por el tercer puesto, pero no pudo repetir la victoria de la fase de grupos y fue derrotado con parciales de 21-25, 12-25, 25-20 y 21-25. Las Panteras se despiden así del certamen preparatorio para la competencia oficial luego de la gran actuación de un equipo que va tomando su mejor forma de cara a la Copa Panamericana y el Grand Prix, próximos desafíos de las chicas de Guillermo Orduna. Argentina y China no pudieron sacarse diferencias desde el comienzo del set. Sin embargo, las Panteras trabajaron bien en el bloqueo y con los aportes de Fresco lograron una luz de ventaja que pronto fue equilibrada por el saque asiático. A partir de allí China fue más claro ante un conjunto nacional que perdió precisión y tuvo problemas para definir las jugadas. De esta manera y con consistencia ofensiva, las campeonas olímpicas lo cerraron 25-21. Nizetich al saque facilitó que Argentina se mantenga cerca en el segundo parcial, pero fue China el que llegó primero al descanso por 8-7. Nuevamente desde la línea de fondo, el conjunto chino logró dañar a su par y acompañó con dos bloqueos para estampar el 16-11. La continuidad fue toda de las asiáticas, que mantuvieron la presión en el saque, defendieron y lastimaron de contra para derribar todos los intentos nacionales con el 25-12 definitivo. Las Panteras se reanimaron con la vuelta de Elina Rodríguez a la cancha, quien cargó con el goleo nacional y empujó hacia el 8-7. Argentina aprovechó su buen momento y estiró a 13-9 con buena presencia en ataque de la mano de las también inspiradas Fresco y Nizetich. Así, Sagardía siguió variando el ataque y las Panteras contuvieron los intentos de China, que nada pudo hacer ante una nueva intervención de Nizetich que empujó hacia el 25-20 nacional. Argentina sostuvo a Sagardía en cancha y siguió dañando con Rodríguez y Nizetich para el 8-7. China se recuperó con Liu, pero las dirigidas por Orduna mantuvieron la paciencia y con Fresco activa siguieron al frente en el tablero. China no bajó los brazos y con un gran bloqueo de Zheng dio vuelta la historia y enseguida alcanzó tres puntos de ventaja cruciales en el cierre (18-21). Allí, las asiáticas se mostraron más precisas y lo definieron 25-19 para quedarse con el bronce. Solange Didiego Los equipos: Argentina: Helena Vidal (3), Lucía Fresco (11); Natalia Aispurúa (8), Emilce Sosa (7); Elina Rodríguez (12), Yamila Nizetich (23). Líbero: Tatiana Rizzo. Entrenador: Guillermo Orduna. Ingresaron: Priscila Bosio, Tanya Acosta (4), Sol Piccolo, Clarisa Sagardía, Florencia Giorgi y Morena Martínez. China: Linyu Diao (4), Xiangyu Gong (17); Xiantong Liu (9), Yi Gao (12); Jingwen Qian (7), Yuanyuan Wang (10). Líbero: Li Lin. Entrenador: An Jianjie. Ingresaron: Huimin Wang (7), Di Yao, Xiaotong Liu y Yixin Zheng (7).