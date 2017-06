Santos casi no tuvo acción en El Zonda

Facundo Santos cerró la 6° fecha del Top Race Series en San Juan sin tener acción en pista. Cuando se dirigía a la grilla, el motor de Linea se paró y no hubo forma de volver a darle marcha.La definición de la cita en El Zonda no fue la esperada para el piloto del equipo Fiat. Después de un sábado complicando, el objetivo era remontar desde atrás y pelear por un lugar entre los diez que se llevan puntos. Sin embargo, las aspiraciones de Facundo Santos duraron poco porque camino a la grilla, un problema eléctrico en el impulsor lo dejó con las manos vacías. El equipo trabajó en el ingreso a la recta del trazado cuyano pero el esfuerzo fue en vano. Los comisarios habilitaron la pista y el formoseño se quedó a pie. La próxima competencia, la séptima del año, se disputará entre el 21 y 23 de julio en Concordia. SABADO La jornada clasificatoria no terminó como se esperaba para el piloto del equipo oficial Fiat en Top Race Series. Santos hizo un buen trabajo en los ensayos previos y quedó a un paso del top ten, pero la cosa se le puso cuesta arriba en la clasificación y terminó de complicarse en la serie por un toque. Mañana largará desde atrás la final con el objetivo firme de remontar, y porque no pensar en llevarse algún punto de “El Zonda - Eduardo Copello”. El trabajo de Facundo Santos hoy en San Juan fue bueno en el inicio. En los entrenamientos tuvo una actuación para destacar y quedó en el 12° puesto con buenas perspectivas para lo que quedaba del día, porque el auto funcionó bien y eso lo hizo ilusionar pensando en el momento de calzar el caucho fresco. Sin embargo, en la clasificación las prestaciones del Linea cambiaron notoriamente y una tendencia negativa en la trompa lo complicó para buscar su vuelta rápida. El auto no fue el mismo de la mañana, sin dudas porque la puesta a punto no cayó bien con el juego de gomas nuevas, y Santos se tuvo que conformar con la 16° colocación, con un tiempo de 1:20;652. Sabiendo del verdadero potencial de su máquina, el formoseño no se resignó y salió a disputar la segunda batería con perspectiva de recuperación. Pero esas intensiones le duraron poco porque las primeras vueltas fueron apretadas y un toque con Cazal le dañó la dirección. Eso echó por tierra sus pretensiones porque decretó el abandono del piloto del Fiat Octanos.