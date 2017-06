La bomba de nafta sacó a Cazal

El volante formoseño Nicolás Cazal, integrante del equipo JLS Motorsport, tuvo que desertar de la 6ta. fecha del Top Race Series, en el Autódromo "Eduardo Copello - El Zonda", de San Juan, por un problema en la bomba de nafta cuando venía remontando en la final tras largar 16º estando 10º. No fue el fin de semana deseado para "Meteoro", quien pese a andar bien el viernes en las tandas iniciales de entrenamientos pudo clasificar 12º con el Toyota #37 en la jornada sabatina, dejando todo como siempre. A la hora de la serie, el sábado sanjuanino, "Nico" largaría 6º para terminar a una vuelta con un problema en la bomba de nafta cuando estaba 4º. En la gran final, largando desde atrás se esperaría remontar, pero nuevamente esta parte integrante del vehículo (bomba de nafta) lo dejaría nuevamente de a pie. Una gran decepción ya que se esperaba poder terminar y ver la bandera de cuadros sumando algunos puntos para el campeonato. Habrá que pensar en la próxima fecha donde se continuará trabajando en procura de ser más competitivo y no perder el tren de los de adelante. Nicolás Cazal (Toyota #37 - JLS Motorsport): "Esperábamos más el fin de semana. Arrancamos bien, siempre estando entre lo de adelante pero la bomba de nafta nos complicó el sábado en la serie y en la final. Queríamos sumar puntos para estar ahí en el campeonato pero no se dio. Hay que seguir trabajando mucho para estar donde tenemos que estar. Una pena, así son los fierros, hay que seguir para adelante y no bajar los brazos. Gracias a todos los sponsors, amigos, familia y gente que nos ayuda".- - FINAL CARRERA ( 6TA. FECHA - SAN JUAN ): 1°) 29 BOCCANERA , BRUNO 22 30:59.725 2°) 71 PERSIA, FABRICIO 22 31:00.287 0.562 3°) 100 GONZÁLEZ, LUCAS 22 31:02.556 2,831 4°) 12 GUARNACCIA, SERGIO 22 31:03.395 3,670 5°) 115 CRUSITTA, GASTÓN 22 31:03.715 3,991 6°) 129 OLAZ, PETER 22 31:04.414 4,689 7°) 32 FERNÁNDEZ, GONZALO 22 31:10.148 10,423 8°) 33 DA ROLD, GABRIEL 22 31:11.670 11,945 9°) 99 VIGO, JOSEFINA 22 31:12.479 12,754 10°) 54 URTUBEY, MARCOS 22 31:16.943 17,218 SABADO Una jornada sabatina muy complicada tuvo el piloto formoseño Nicolás Cazal, integrante del equipo JLS Motorsport, en la 6ta. fecha del competitivo Top Race Series, en el el exigente y difícil Autódromo "Eduardo Copello - El Zonda", de San Juan, donde clasificó 12 con el Toyota #37 y donde venía 4º en la 2da. serie hasta que le pegaron y más tarde una falla en la bomba de nafta hizo que debiera desertar cuando faltaba una vuelta para ver la bandera de cuadros. El viernes comenzaría muy bien las cosas para "Meteoro", quedando 7º. Sería 5º el sábado, en la 1ra. tanda de entrenamientos oficiales con un clima muy difícil ya que el mismo haría de las suyas rompiendo y destrozando varias carpas de la categoría. "Nico" pudo quedar 12º en la "qualy ". Es por ello que debió largar 6 en la 2da. serie. Ya en la primera vuelta venía 4º hasta que le propinaron un toque de atrás, haciendo que perdiera terreno. Más tarde, la bomba de nafta fallaría y terminaría a 1 vuelta. Mañana se buscará sumar viviendo desde el fondo. Se sabe que será muy difícil su tarea, pero nada está perdido y se va con la mente siempre en positivo. Nicolás Cazal (Toyota #37 - JLS Motorsport): "Veníamos teniendo un bien fin de semana. Quedamos siempre entre los de adelante. No pudimos meternos bien arriba en la qualy pero teníamos un auto interesante en ritmo. En la 2da. serie estábamos para avanzar, de hecho lo hicimos hasta que nos pegaron. Eso nos hizo relegar y, más tarde, la bomba de nafta nos jugó una mala de pasada. Ahora a pensar en positivo para intentar sumar algunos puntos en una final que va a ser muy dura y difícil. Saludar principalmente a todos los sponsors, amigos, familia y gente que nos ayuda".- - 2DA. SERIE ( SAN JUAN ): 1°) Fabricio Persia 2°) Gastón Crusitta 3°) Franco De Benedictis 4°) Peter Olaz 5°) Sergio Guarnaccia 6°) Gabriel Da Rold 7°) Josefina Vigo 8°) Nicolás Cazal 9°) Facundo Santos