Los entrenamientos no empezaron bien

Germán Beber disputará este fin de semana la sexta fecha de la temporada de la Formula Renault 2.0 en el autódromo `` Juan Báscolo´´ de Rafaela, Santa Fe. En el día de hoy con un clima muy aceptable en el circuito de Rafaela, Germán Beber llevo a cabo las dos pruebas comunitarias que tenía prevista la categoría. El piloto formoseño lamentablemente no tuvo una buena primera tanda, ya que tuvo problemas en los frenos; Mientras que en el segundo ensayo, no pudo cerrar ninguna vuelta por la cantidad de banderas rojas y además porque tuvo un leve toque con un colega. Germán, igualmente estableció un tiempo de 1´11´´.174 para quedar vigésimo primero en la general. El más rápido fue Yango Rajczakowski. ``Fue una jornada muy complicada, lamentablemente en el primer ensayo pene con los frenos y perdí la mitad de la tanda. En la segunda prueba no pude cerrar ningún vuelta debido a las bandera rojas y encima sin querer me toque con Nicolás Moscardini y doble una llanta. La verdad un viernes para el olvido, esperó poder revertirlo y cerrar un buen fin de semana acá en Rafaela. Quiero agradecer a los sponsors y a los que están siempre conmigo ´´ comentó Germán luego de las dos pruebas comunitarias. Germán Beber saldrá a pista el sábado a partir de las 09:05hs, para realizar el primer entrenamiento de la Fórmula Renault 2.0