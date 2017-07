Germán Beber finalizó décimo cuarto en la primera final de la Formula Renault 2.0 en el autódromo `` Juan Báscolo´´ de Rafaela, Santa Fe. El piloto formoseño arrancó la actividad con el entrenamiento de la categoría, donde giró diez vueltas y marcó un registro de 1´09´´.821 , que le permitió quedar en colocación número diez .El más rápido fue Santiago Rosso.



Entrando en el medio día en el circuito rafaelino, con un clima agradable, Germán disputó la clasificación, donde no pudo cerrar una buena vuelta por la gran cantidad de banderas rojas, igualmente obtuvo la colocación catorce con un tiempo de 1´09´´.333. El más rápido de la clasificación fue, Santiago Rosso. Con un cielo totalmente despejado en la tarde de Rafaela, Germán Beber realizó la final de la Fórmula Renault 2.0 a 16 vueltas .El piloto formoseño largo desde la colocación catorce, tuvo una buena largada, pero tratando de realizar maniobras de sobrepasos, perdió el auto en el frenaje de la curva número uno y perdió todo lo que había logrado hasta ese momento, debido a esto finalizó en la posición catorce. La victoria quedó en manos de Santiago Rosso. ``Un día muy complicado, tuve una mala clasificación, no pude cerrar ninguna vuelta por las banderas rojas y porque algunos colegas te tapaban la vuelta rápida. En la final largué bien, venía remontando bastante, pero me pase en el frenaje de la curca uno y perdí todo, una lástima. Voy a tratar de revertir todo lo sucedido en la final de mañana. Quiero agradecer a todo el Litoral Group por el trabajo que viene haciendo y a todos los sponsors que nos apoyan. ´´ comentó Germán luego de la primera final disputada en el autódromo rafaelino. Germán Beber disputará mañana la segunda final de la Fórmula Renault 2.0 a partir de las 11:03 hs a 16 vueltas y lo tendrá largando desde la colocación número catorce.