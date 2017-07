Meteoro se prepara para Concordia

Los días 21, 22 y 23 del corriente se llevará a cabo en el Autódromo de Concordia, Entre Ríos, la 7ma. fecha del Top Race Series, con una nueva incursión del piloto formoseño Nicolás Cazal, quien quiere recuperar terreno para seguir prendido en el campeonato de la especialidad. "No nos viene acompañando la fortuna en las últimas fechas ya que pudimos sumar muy pocos puntos. No queremos perder el tren de los de adelante para poder entrar en los Play Off. Hoy la categoría está muy difícil, con cinco-seis pilotos con chances reales de ganar en cada circuito", dijo. "Meteoro", integrante del equipo JLS Motorsport, tuvo que desertar en la fecha pasada en el Autódromo "Eduardo Copello - El Zonda", de San Juan, por un problema en la bomba de nafta cuando venía remontando en la final estando 10º, tras largar 16º. No se pudo sumar puntos pero no se baja la guardia. El equipo con sede en Villa Carlos Paz continúa trabajando en el Toyota #37 para volver a estar en los puestos de punta. Las últimas presentaciones no fueron de lo esperadas para Cazal, ya que no se pudo redondear el fin de semana aunque siempre se estuvo adelante. El esmero y voluntad harán que "Nico" no baje la guardia y siga entrenando como la primera vez. Junto a su preparador, siguen la rutina diaria de ejercicios extenuantes y rigurosos, más las horas de simulador que siempre son de gran ayuda. Concordia será una fecha especial por cuanto la pista le gusta y agrada. Si bien queda por delante un par de semanas ya se la tiene en la mira. Nicolás Cazal (Toyota #37 - JLS Motorsport): "No nos viene acompañando la fortuna en las últimas fechas ya que pudimos sumar muy pocos puntos. No queremos perder el tren de los de adelante para poder entrar en los Play Off. Hoy la categoría está muy difícil, con cinco-seis pilotos con chances reales de ganar en cada circuito. Nosotros continuamos trabajando en la parte física y mental, para llegar bien preparados a cada pista. Las horas en el simulador ayudan y la concentración es importante. Encararemos la recta final del campeonato como siempre, con fe y esperanza. Trabajamos día a día en ello y no tengo duda que el equipo responderá. Gracias a todos los sponsors, amigos, familia y gente que nos sigue".-