Beber abandonó en Rafaela

Germán Beber no pudo finalizar la segunda final de la Fórmula Renault 2.0 en el autódromo Juan Báscolo de Rafaela, Santa Fe. Beber disputó la segunda final de la F.Renault a dieciséis vueltas. El piloto formoseño, que largo desde el cajón número diecisiete, tuvo una buena largada, donde en las primeras vueltas pudo avanzar algunas posiciones y lamentablemente durante el transcurso de la final, recibió un golpe de atrás que llevo a que se trabara la caja de cambios y esto derivo en la rotura del caliper de freno, debido a esto Germán tuvo que abandonar la competencia ``Una pena, la verdad fue un fin de semana complicado. Hoy largué bien y tenía otro ritmo el auto comparado al día de ayer, pude avanzar algunas posiciones, pero recibí un toque de atrás que llevo a que se trabajar la caja de cambios y después se rompió el caliper de freno, no me quedo otra que abandonar. Quiero agradecerle a todos los sponsors y también al Litoral Group ´´ comentó Germán luego de la segunda final disputada en en el autódromo de Rafaela.



Tras disputar la sexta fecha, Germán se encuentra en la colocación veinte del campeonato y la próxima competencia será los días 29 y 30 de julio, en el autódromo ``Ciudad de Oberá ´´, Misiones