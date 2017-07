Todo un artista

Cómo transformar un mal momento en una inspiración creativa. El opuesto formoseño Javier Vega, jugador de la UAI, ex UNTREF, eligió ese camino luego de una dura lesión en la espalda. Mientras recupera ritmo en la Universidad Abierta Interamericana en la División de Honor Metropolitana, el formoseño que supo ser figura del poderoso equipo de Liga ACLAV La Unión en su provincia, perfecciona un mecanismo de expresión que surgió en su vida. “Ni yo sabía que dibujaba”, se adelanta Vega. Claro, sus momentos de quietud, casi tres meses atrás, en plena rehabilitación de una lesión y con pocas chances de acción, Vega reconoce que “caminaba por las paredes”. La buena noticia es que canalizó el fastidio en un hecho creativo: “Se me dio por empezar a dibujar algo, para descargar… medio raro todo”. Todavía no hay material de vóley en su creación, que lleva 6 dibujos. “De todas maneras me gustaría hacer algo alguna vez”, reconoce. Un camino de trazos, similar al del jugador de beach volley Alejandro Ronconi, que en Vega se manifestó nuevamente. “Cuando era chico, tipo 10 ó 12 años dibujaba, era un pasatiempo. Pero eran dibujos horribles y después dejé. A mitad de la temporada pasada, cuando me lastimé la espalda (N de la R: fractura de vértebra) me frustré mucho, no pasaban más los días, no podía hacer nada, sólo reposo, y necesitaba descargarme en algo, tener distracción”, cuenta el subcampeón mundial Juvenil 2011. Allí, volvió el dibujo: “Mirando un vídeo en YouTube de un artista de hiperrealismo me dio curiosidad, cuando vi los trabajos que hacía me encantó. Agarré el auto y me fui a buscar una librería. Estaba sólo porque los chicos habían viajado a jugar un partido. Me compré una carpeta de dibujo y lápices profesionales, llegué al departamento y arranqué”. La primera retratada fue su sobrina Jazmín. Y ahora el camino es largo. -¿Te gusta este camino entonces, pensás seguir aprendiendo? -Sí, olvídate. Me gusta, me compré un montón de materiales. Ya me pidieron un par de trabajos. No sé si llegaría a hacer un curso, pero sí quiero seguir aprendiendo. ¿Te gustaría tenerlo como alternativa profesional o es sólo una forma de expresión? -Tendría que especializarme más para ser profesional, por ahora es un pasatiempo que me gusta muchísimo. Su estilo de dibujo, sin técnica específica entre las múltiples que existen, es en blanco y negro, con grafito o carbón, porque se critica a él mismo diciendo “con los colores soy malísimo, aunque nunca intenté”. Por ahora, mientras intenta “copiar una imagen y que se parezca lo máximo posible”, se conforma con haber encontrado “un buen pasatiempo que me ayudó a controlar la ansiedad que tenía por no poder hacer nada”. No duda Javier Vega que el dibujo llegó para quedarse en su vida, incluso cuando esté recuperado al 100×100. Y advierte: “Tardaré más para cada dibujo, pero seguiré haciendo trabajos”. Fuente: Somos Vóley.