Meteoro no estará en la fecha de Roca

El piloto formoseño Nicolás Cazal, lamentablemente no estará presente este fin de semana en la 9na. fecha del Top Race Series ya que, en la fecha pasada, en Rosario, sufrió un gran accidente destruyendo toda la unidad del equipo JLS Motorsport, por lo que no se llegó en tiempo y forma para estar corriendo en este nuevo compromiso. "Por desgracia el Toyota #37 se destruyó, pero salimos afortunadamente indemnes de un gran accidente en Rosario. La gente de la categoría y el equipo pondrán en pista una nueva unidad (se recibió un casco nuevo), de modo que no se llegó a armar para General Roca”, dijo Meteoro. Como noticia importante es que la categoría puso a disposición de Nicolás y de la estructura cordobesa, un nuevo caso (otro flamante Toyota #37) para que en la cita siguiente, Oberá, en la hermosa provincia de Misiones, se vuelva con todo para estar en las tres últimas carreras del año. El golpe sufrido a poco de iniciada la finalísima rosarina, fue fortísimo pero afortunadamente "Meteoro" sólo sufrió algunos raspones pero ya está 100% bien. No obstante lo cual, pese a no estar presente en el sur de nuestro país en el Top Race Series, Cazal no se queda quieto y este fin de semana estará compitiendo una nueva fecha del campeonato provincial de rally, allí en su Formosa natal. Como siempre dará lo mejor de él para ser protagonista y andar bien rápido, algo que lo lleva bien en la sangre. Nicolás Cazal (Toyota #37 - JLS Motorsport): "Por desgracia el Toyota #37 se destruyó, pero salimos afortunadamente indemnes de un gran accidente en Rosario. La gente de la categoría y el equipo pondrán en pista una nueva unidad (se recibió un casco nuevo), de modo que no se llegó a armar para General Roca. El JLS Motorsport trabajará para estar presentes en Oberá, próxima cita después de Roca. De todas maneras no nos quedamos quietos y este fin de semana estaremos corriendo en el rally formoseño. Vamos a andar siempre bien rápidos y a hacer un buen papel. Gracias a los sponsors, amigos, familia y gente que nos sigue, además de los llamados y gente que se preocupó por nuestro accidente.".-