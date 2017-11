Finde con podio para Meteoro

El piloto formoseño Nicolás Cazal, tuvo un gran fin de semana en la 11ma. fecha del Top Race Series, en el Autódromo "Roberto Mouras", de La Plata, en Buenos Aires, logrando un excelente 2º puesto, tras partir desde esa posición, con el Toyota #37 delAMS, de Diego Azar, con sede en Del Viso, provincia de Buenos Aires. "Meteoro", pudo redondear un resultado alentador, que se venía negando desde algunas fechas pero sin lugar a dudas el cambio de "team" le asentó bien. Tras su ingreso en Oberá, al equipo de Diego Azar, consiguió dos "pole position" y ahora corona un genial 2º lugar y desata toda su alegría, premio esfuerzo y dedicación profesional. El viernes comenzaría trabajando en su unidad y siendo 6º en la 1ra. tanda de entrenamientos oficiales, con 24 máquinas presentes. El sábado continuaría el buen clima en el perímetro platense. Cazal se metería como el más veloz en la 2da. tanda de entrenamientos sabatinos y, en la "qualy", sortearía todos los cortes para quedarse con lo mejor del día. De esa forma, le tocaría largar 1º en la 1ra. serie. Con un manejo sólido se la adjudicó y por ello le tocó largar 2º en la finalísima de hoy domingo. "Nico" pudo largar bien en la final y mantenerse toda la carrera en esa posición. Sobre el final desataría una inmensa alegría. La última cita del año será en Buenos Aires donde se espera coronar otro gran resultado terminando el año. Nicolás Cazal (Toyota #37 - AMS): “Tenemos una alegría inmensa por haber logrado el objetivo principal de llegar en el podio y haber podido sumar buenos puntos. El Toyota #37 anduvo excelente todo el fin de semana y el equipo hizo un trabajo fantástico en todo. La pista era sabido que me caía muy bien y pudo mantener concentración plena para girar todas las vueltas parecido. Se logra un resultado que venimos buscando hace mucho ya que se trabajó fuertemente en lograr el presupuesto. Ahora a festejar y esperar la última del año con todo en Buenos Aires. Saludar a todo el equipo, sponsors que nos apoyan, amigos, familia y gente de Formosa que nos sigue”.- - FINAL CARRERA ( LA PLATA, BUENOS AIRES ): 1 º) 29 BOCCANERA 19 30;13.305 2 º) 37 CAZAL 19 30;16.326 3.021 3 º) 115 CRUSITTA 19 30;36.348 23.043 4 º) 18 ACOSTA 19 30;47.998 34.693 5 º) 72 M VALLE 19 30;48.400 35.095 6 º) 12 GUARNACCIA 19 30;51.741 38.435 7 º) 24 PALOTINI 19 30;51.950 38.645 8 º) 33 DA ROLD 19 30;52.786 39.481 9 º) 111 DI PALMA 19 30;53.661 40.056 10º) 20 PACIONI 19 30;55.895 42.590 11º) 13 SANTOS 19 31;19.816 1m12s123 12º) 21 SEGADE SANCHEZ 19 31;34.523 1m15s431 13º) 99 VIGO 19 31;34.695 1min19s581 14º) 121 DE BENEDICTIS 18 30;14.660 1m24s541 15º) 369 HITES 18 30;25.411 - 1 v 16º) 122 YEMA 17 30;28.319 - 2 v 17º) 129 OLAZ 16 26;16.493 - 3 v 18º) 71 PERSIA 11 18;32.181 - 7 v 19º) 7 SEGOVIA 9 15;37.529 - 9 v 20º) 77 SAPAG 7 11;50.107 - 11 v - PROXIMA COMPETENCIA: 12 Fecha, Días 1, 2 y 3 de Diciembre, Autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires.- CLASIFICACIÓN Ratificando el gran momento por el cual está pasando, el piloto formoseño Nicolás Cazal, obtuvo hoy la "pole position" de la 11ma. y penúltima fecha del Top Race Series, que se presenta este fin de semana en el Autódromo "Roberto Mouras", de La Plata, en Buenos Aires, con el rendidor Toyota #37 del AMS, de Diego Azar, con sede en Del Viso, provincia de Buenos Aires. "Meteoro", quien ayer viernes se metió 6º a casi un segundo del más veloz de la jornada en la 1ra. tanda de ensayos oficiales, hoy siguió trabajando fuertemente y se quedó con el 1º tiempo de la 2da. tanda de ensayos. A la hora de clasificar, la unidad siguió andando muy bien y "Nico" siguió súper enfocado. Pasó sin problemas el primer corte clasificatorio e hizo lo propio con el segundo, con más de 20 máquinas en pista. A la hora de la finalísima entre los Top 5, Cazal siguió acelerando para quedarse con el mejor registro de la jornada y la segunda "pole position" consecutiva en la categoría. Mucha alegría por conseguirla y a la vez tranquilidad porque se sabe que se tiene una muy buena arma para pelear el fin de semana. La pista como ya lo hemos dicho le cae muy bien y se busca un resultado alentador. En la serie y en la final se irá con todo, acelerando al máximo como siempre en búsqueda del tan ansiado triunfo. Nicolás Cazal (Toyota #37 - AMS): “Súper contentos por haber logrado la segunda"pole position" con el equipo y el Toyota #37. Desde ayer viernes la unidad anduvo muy bien y hoy lo pudimos plasmar desde el arranque. Pudimos aprovechar al máximo la goma y los radios ideales. Me ayudó mucho el estudio previo con los ingenieros y espero seguir por el mismo camino. Queremos poder redondear un resultado que venimos buscando hace tiempo. Tengo fe y espero que las cosas maduren. Habrá que seguir concentrado al máximo para no cometer errores. Buscamos estar bien arriba. Gracias al equipo, todos los sponsors que nos apoyan, amigos, familia y gente de Formosa que nos sigue”.- - FINAL CLASIFICACION ( SABADO ): 1º) 37 CAZAL 1m33s242/1000 2º) 29 BOCCANERA a 133/1000 3º) 24 PALOTINI a 268/1000 4º) 115 CRUSITTA a 298/1000 5º) 20 PACIONI a 628/1000 ----------------------- 6º) 18 ACOSTA a 861/1000 7º) 129 OLAZ a 1s068/1000 8º) 72 M VALLE a 1s272/1000 9º) 8 CHIAVERANO a 1s316/1000 10º) 54 URTUBEY a 1s588/1000