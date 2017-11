El piloto de Formosa no logró cerrar la undécima fecha del año como esperaba en Top Race Series, ya que una tendencia sobrevirante en el Citroen del DM Team Motorola le dificultó las cosas en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, pese a lo cual Facundo Santos culminó en el undécimo lugar. “Fue una carrera complicada. El auto no andaba bien y en cada vuelta se ponía peor, más lento. Tenía mucha tendencia a ir de trompa que el trabajo que se hizo no alcanzó para solucionar los problemas del sábado. Ahora se va a trabajar en el taller controlando todo para tratar de solucionarlo de cara a la última fecha en Paraná”, dijo Santos. Luego de que el sábado una importante ida de cola no le permitiera girar con comodidad, el equipo con sede en la localidad bonaerense de Capitán Sarmiento trabajó para equilibrar el auto de cara a la final de hoy, donde Facu partiría relegado. Poco antes del mediodía platense, cuando el sol se hacía sentir fuerte en el ambiente, se puso en marcha la competencia con una extensión de treinta minutos, en la cual Santos largó bien pero con el correr de las vueltas el auto comenzó a acusar una importante ida de trompa esta vez, con lo que su objetivo fue tratar de mantenerse dentro de la pista y ver la bandera a cuadros sin chance de poder avanzar. De esta manera, aprovechando virtudes propias y errores ajenos, Facundo pudo incluso superar rivales para cruzar la línea de sentencia en el undécimo puesto. CLASIFICACIÓN El piloto formoseño tuvo un mejor panorama que en la víspera en la continuidad de la undécima fecha del Top Race Series en el Roberto Mouras de La Plata, pero una tendencia subvirante no le permitió tener la jornada esperada. El equipo trabajará para darle una herramienta con la que pelear el domingo en pos de un mejor resultado en la final. El viernes luego de la prueba libre y del primer ensayo el Citroen del DM Team Motorola evidenció una merma de potencia en el impulsor. Por eso, se decidió al cambio del motor para la jornada de este sábado. El segundo ensayo y la clasificación mostraron relegado en la tabla de tiempos a Facundo producto de una importante ida de cola que se fue corrigiendo con el trabajo en boxes pero que no llegó a impactar de la manera deseada, por cuanto en la serie Santos debió lidiar con ese inconveniente logrando ver la bandera a cuadros en el duodécimo lugar, desde donde partirá el domingo en la final que se pondrá en marcha a las 11:00hs y contará con televisación en vivo por TyC Sports. Facundo Santos: “No fue el sábado que esperábamos. El circuito me gustó mucho y con el paso de las vueltas me fui adaptando. No es difícil, pero hay sectores donde hay que se precavido. Ayer el motor casi no nos permitió girar porque no tenía potencia. Lo cambiaron para hoy, pero teníamos una tendencia a ir de cola que fuimos corrigiendo, pero no del todo. Así que ahora van a trabajar en algunos cambios más para que mañana podamos tener el auto que necesitamos para poder avanzar en la final.”