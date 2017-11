Cote campeón con Argentina Senior

El formoseño José Cote Basile, quien realizó prácticamente toda su carrera rugbistica en Córdoba –capitán del Tala y del seleccionado cordobés- levantó este fin de semana en Bermudas la Copa World Rugby Classic, reservado para mayores de 33 años y formando parte del plantel argentino. En la final, derrotaron 15 a 5 a Nueva Zelanda. Argentina se mantuvo firme y demostró su dureza al ganar el título del Clásico Mundial de Rugby 2017 en el National Sports Center. Nueva Zelanda no pudo capitalizar con el fuerte viento en la espalda en la primera mitad, ya que ellos y Argentina llegaron al descanso sin goles. Bernardo Stortoni anotó un try para Argentina en el minuto 38 después de leer un pase forzando una intercepción y anotó, pero la conversión se perdió dejando el marcador 5 - 0. Argentina duplicó la ventaja cuando Antonio Ahualli anotó un try y Federico Serra pateó la conversión para ampliar la ventaja de Argentina a 12-0. A falta de cinco minutos, Serra pateó un penal para aumentar la ventaja de Argentina a 15-0. Daniel Gazappo anotó un try para Nueva Zelanda en el minuto final, quedando 15 - 5, dejando a Argentina para levantar el trofeo.