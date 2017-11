Santos quiere un buen cierre de año

El Top Race Series pone fin a su temporada 2017 este fin de semana en el circuito entrerriano, trazado que el piloto formoseño ya visitó esta vez con buenos resultados. Con ese antecedente Facundo Santos encara este cierre de año, con la ilusión de estar peleando entre los puestos de punta. “Quiero terminar de la mejor manera. Es un circuito que conozco, a comienzos de año hice muy buenos tiempos en la final y años anteriores también anduve bien”, dijo el piloto. El 2017 comenzó a desandarse precisamente en el Club de Volantes Entrerrianos, donde Facundo fue de menor a mayor para ser cuarto el sábado en su serie y en la final cruzar la meta en el undécimo puesto. Comenzando la segunda mitad del año Santos cambió de equipo, y fue justo en ese debut en el DM Team Motorola donde logró el mejor resultado de su carrera deportiva con un séptimo puesto en la final disputada en Rosario. Precisamente esta segunda mitad del año fue promisoria para Santos pese a que alternó altas y bajas, pero siempre mejorando sus producciones en cada salida a pista. Por eso, este retorno a Paraná lo encuentra no solo más maduro como piloto, sino que también más ilusionado para ir en busca de buenos puntos y de cerrar el 2017 de la mejor manera. Facundo Santos:“Quiero terminar de la mejor manera. Es un circuito que conozco, a comienzos de año hice muy buenos tiempos en la final y años anteriores también anduve bien. Vamos a poner todo para estar lo más adelante posible y poder mezclarnos entre los de la punta. Particularmente, y tomando en cuenta ese antecedente, me ilusiona volver a Paraná porque con el DM Team tengo un arma más importante para ir a buscar un buen resultado. En La Plata no funcionamos bien, pero si logramos tener el mismo funcionamiento de General Roca, Rosario y Oberá, creo que vamos a andar muy bien como para estar peleando adelante.”