Muchas expectativas para Meteoro

El Autódromo "Ciudad de Paraná", en dicha hermosa ciudad, en la provincia de Entre Ríos, dio arranque al Premio Coronación del Top Race Series, con la última presentación en el año del piloto formoseño Nicolás Cazal, quien fue 2º en las pruebas libres con el competitivo Toyota #37 alistado por el AMS Racing, con sede en Del Viso, provincia de Buenos Aires. "Meteoro" llega de ser 2º en la pasada competencia en el Autódromo "Roberto Mouras", de La Plata, en Buenos Aires. Para esta cita se tiene mucha fe. El auto viene andando muy bien y el piloto también, de modo que todo se conjuga para otro fin de semana donde se espera ser protagonista. El circuito es bien conocido por Cazal, siempre anduvo bien y espera seguir por la misma senda. La meta no es otra que pelear bien arriba y ser protagonista. La actividad continuará con los ensayos oficiales y mañana clasificación y series. La gran final que determinará el campeón de la especialidad será el domingo en horas del mediodía. Nicolás Cazal (Toyota #37 - AMS Racing): "Contentos de arrancar bien en las pruebas libres y esperando de la mejor manera el transcurso del fin de semana. Tengo un gran auto y excelente equipo, de modo que espero buenos resultados. La pista me encanta y siempre he andado muy bien. Nuestra meta es pelear bien arriba y ser protagonistas. Creo que podemos andar bien y espero seguir por la misma senda de este comienzo. Gracias a todos los sponsors, amigos, equipo y gente que nos ayuda, además de claro mi familia".- - PRUEBAS LIBRES VIERNES ( PARANA, ENTRE RIOS ): 1º) Bruno Boccanera 1:35.081 2º) Nicolás Cazal +560 3º) GAstón Crusitta +583 4º) Peter Peter 5º) Gastón Palotini 6º) Manuel Sapag 7º) Fabricio Persia 8º) Gabriel Da Rold 9º) Guido Moggia 10º) Sergio Guarnaccia SÁBADO 2 DE DICIEMBRE: De 09.40 a 10.10 hs. 2º Tanda de Entrenamientos TOP RACE SERIES Grupo A (30 minutos) De 10.20 a 10.50 hs. 2° Tanda de Entrenamientos TOP RACE SERIES - Grupo B (30 minutos) De 15.09 a 15.19 hs. – Clasificación 1 TOP RACE SERIES Grupo A (10 minutos.) De 15.24 a 15.34 hs. – Clasificación 1 TOP RACE SERIES Grupo B (10 minutos) De 15.39 a 15.47 hs. – Clasificación 2 TOP RACE SERIES del 1º al 10º( Clasifica.1) (8 minutos) De 15.52 a 16.00 hs. – Clasificación 3 TOP RACE SERIES del 1º al 5º (clasifica.2) (8 minutos) A las 17.20 hs. Largada 1º Serie TOP RACE SERIES A las 18.00 hs. Largada 2º Serie TOP RACE SERIES DOMINGO 3 DE DICIEMBRE: A las 11.00 hs. Largada Carrera TOP RACE SERIES (30 minutos )