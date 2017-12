Buen cierre para Santos

El piloto formoseño tuvo un domingo con buenas sensaciones para cerrar la temporada 2017 de Top Race Series y encarar de la mejor manera el 2018, porque luego de mantenerse expectante dentro del top ten un problema mecánico lo relegó al decimotercer puesto, resultado que no empaña su faena en Paraná. “Fue un buen fin de semana pese a los números. Crecimos a lo largo del finde y teníamos un gran auto”, dijo Santos. Tras el fin de semana ascendente en suelo entrerriano, Santos largó la final desde la cuarta fila y luego de muy buenas maniobras, ofensivas para ir a buscar mejores puestos y defensivas para cuidar lo ya logrado, se mantenía con gran expectativa dentro del top ten para cerrar una segunda parte de temporada muy buena. Sin embargo, a poco del final un problema mecánico le impedía bajar los cambios con normalidad y fue superado por el resto del pelotón, debiendo remontar hasta el decimotercer puesto donde vio la bandera a cuadros. Facundo Santos: “Fue un buen fin de semana pese a los números. Crecimos a lo largo del finde y teníamos un gran auto. Hoy nos mantuvimos entre los diez mejores en una final dura, pero en el final tuve un problema que me impedía bajar los cambios y fui superado por el resto del pelotón. De todas maneras, este cierre de año me encuentra más sólido, mas cómodo en la categoría y eso se nota en los resultados. Con esta base encararemos el 2018 sabiendo que todavía hay mucho por mejorar, pero con la tranquilidad de haber tenido una buena temporada como base.”