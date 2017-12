Beber cerró el año arriba de un TC 2000

Germán Beber finalizó décimo sexto en la ultima fecha del TC 2000 en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires. El vencedor fue Mariano Pernia. ``Fue una final muy apretada, donde tuve exigir en las primeras vueltas el auto para poder avanzar algunos lugares y después me quedé sin ritmo para las vueltas restantes. Igualmente estoy conforme porque es mi tercera carrera en la categoría, tuve buenos resultados y además estás tres competencias las usé para aprender de cara al 2018”, dijo Beber. El piloto formoseño, disputo la final del TC 2000 a 36 vueltas en el autódromo capitalino con un calor agobiante, largo desde la ubicación veinte y en el inicio de la competencia tuvo que exigir bastante el Peugeot 408 alistado por la Escudería FE para poder avanzar algunas posiciones, debido a esto no pudo avanzar más lugares en lo que restaba de la final y vio de esta manera la bandera a cuadros en la posición número dieciséis, en la última competencia del año. ``Fue una final muy apretada, donde tuve exigir en las primeras vueltas el auto para poder avanzar algunos lugares y después me quedé sin ritmo para las vueltas restantes. Igualmente estoy conforme porque es mi tercera carrera en la categoría, tuve buenos resultados y además estás tres competencias las usé para aprender de cara al 2018. Quiero agradecerle a todo el equipo, a los sponsors que me apoyan y desearles a todas unas felices fiestas. ´´ comentó Germán luego de la final en el Gálvez. La próxima actividad de German será ya en el año 2018, donde el objetivo es seguir dentro del TC 2000.