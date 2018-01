"Estamos complicados para seguir en el Top Race"

Enero es un mes de reuniones y definiciones. Nicolás Cazal todavía no sabe si continuará en el Top Race Series pero sus intenciones son claras. Otra vez el dinero, otra vez esa palabra que abunda en el automovilismo, el presupuesto. Nicolás Cazal terminó el 2017 en un nivel muy alto pero todavía no confirmó el 2018.

“Estamos complicado con el presupuesto, estamos moviéndonos para conseguirlo, esto es todo económico y estamos manejándonos para tratar de cerrar lo antes posible con el equipo de Diego Azar, que es un equipo donde termine el año y fue muy positivo”, afirmó Cazal. A comienzo del año pasado Cazal era candidato al título pero diferentes factores lo llevaron a quedar sexto en la temporada. Luego de un vuelco escalofriante en Rosario, el piloto de Formosa cambió al AMS para las tres últimas fechas. “Después del golpe que tuve hicimos el cambio y fue rotundo. La verdad me gustaría estar presente en el Series este año, siendo el tercero, y con el equipo de Diego”, sostuvo Cazal. “Estoy cerrando algunas publicidades y falta juntarme con otras. Tengo otras puertas abiertas como la Clase 3 del Turismo Pista y la Fiat Competiziones pero primero está el Top Race Series”, añadió y finalizó: “Si cerramos, el objetivo es pelear el campeonato, fuimos muy competitivo en tres competencias. Creo que estoy muy bien preparado, tengo dos años de conocer la categoría y los circuitos. Estoy muy bien”.