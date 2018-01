Von Schmeling en el rockero

Matías Von Schmeling, nacido el 28 de julio de 2001 (16 años) en Formosa y centro de 2mt, es uno de los nuevos jugadores reclutados por Obras Basket. Matías, de pasado por la Selección Argentina en el FIBA Amércias U16 en 2017, vestirá la camiseta del Rockero y se incorporará al equipo de la Liga de Desarrollo. Conocé más acerca de su llegada al aurinegro y sus aspiraciones en un Club que lo envuelve de la mejor manera. ¿Cómo te estás sintiendo en el club? – Estoy muy contento por lo que es la institución en sí. Es un Club grande, con historia y con todo lo que necesito para jugar al básquet. Es un mundo muy organizado, sin comparación con lo que es el deporte en otros lugares. Es un lugar que me encanta. ¿Qué ventajas tenés en poder jugar al básquet en Obras? – Los entrenamientos son muy completos. Tendré la posibilidad de jugar la Liga de Desarrollo, mi objetivo más próximo. Las instalaciones son muy completas. Poder ir al gimnasio, practicar el deporte, estudiar y vivir en el mismo lugar, facilita mucho las cosas. No solo me siento abastecido con todo lo que necesito para enfocarme en mi carrera, sino que también le traslada tranquilidad a mi familia, quiénes confían que estoy en un lugar seguro. ¿Qué significó haber representado a la Selección Argentina en Formosa? – Fue un orgullo enorme. Tuve la oportunidad de vestir la camiseta en mi casa, mi provincia junto a mi gente, lo que es muy gratificante. Me sentí muy bien representando al país en un torneo internacional. ¿Qué papel juega tu familia con esta experiencia a la distancia? – Mi familia está muy feliz porque saben que Obras es el mejor lugar si quiero desarrollarme como jugador de básquet profesional. Siempre están dándome todo el apoyo necesario para que me vaya de la mejor manera. ¿Cuáles son tus desafíos en Obras Basket? – Inmediatamente, encontrarme en condiciones de jugar la Liga de Desarrollo. También, trataré de estar lo más cerca posible del plantel de Liga Nacional.