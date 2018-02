"Hemos juntado el 70% del presupuesto"

El piloto formoseño Nicolás Cazal, sigue buscando sponsors para poder ser parte este año del campeonato argentino de Top Race Series. Este fin de semana la categoría dará inicio a su calendario en Paraná, Entre Ríos, un circuito que "Meteoro" conoce muy bien, pero lo cierto es que a hoy lunes, no se sabe si se podrá estar presente por inconvenientes presupuestarios.

Los incrementos considerables de los equipo, gastos de derecho de la categoría, sumado a que cada vez está más difícil la posibilidad de poder sumar empresas al proyecto de automovilismo, hace que "Nico" siga sin poder saber si estará corriendo este año. Cazal trabaja de forma consistencia desde la culminación del año pasado en la búsqueda de patrocinio, haciendo un esfuerzo importante además tanto en lo físico como en lo mental, ya que se sigue preparando para poder pelear un campeonato que quiere ser protagonista. Nicolás Cazal: "Hoy lunes cuando ya se nos viene la carrera del fin de semana no tenemos definido la confirmación de si estaremos presentes o no este año en la categoría. Hemos juntado un 70% del presupuesto y estamos esperando algunas confirmaciones de charlas con algunos posibles sponsors que hemos tenido. Yo tengo fe de que se sumarán algunos sponsors más y que estaremos corriendo. Mi familia está haciendo un gran sacrificio para que podamos estar presentes pero con eso solo no alcanza. Desde ya quiero agradecer a los sponsors que están ahora con nosotros y pedirles a las empresas que confíen en este proyecto. Que daremos lo mejor de nosotros como siempre. Espero tener novedades a la brevedad para estar en la primera del año. Gracias a todos los sponsors, amigos, equipo y gente que nos ayuda, además de claro mi familia".