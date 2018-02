Meteoro llegó en el puesto 12

Una dura y áspera final tuvo hoy en el Autódromo "Ciudad de Paraná", en la provincia de Entre Ríos, el piloto formoseño Nicolás Cazal, en la primera fecha del Top Race Series, con 21 máquinas en pista y con buen marco de público, para ver la bandera de cuadros en el puesto 12º con el Toyota #37 del JLS Motorsport de Luciano Sarbag, tras partir desde esa posición. "Meteoro", había arrancado muy bien el vieres en las pruebas libres no oficiales. El sábado, las cosas se complicarían con el Toyota en clasificación ya que puso la goma nueva y el mismo se fue para atrás en tiempos. No obstante lo cual, el equipo intentó equilibrar la unidad y Cazal buscaba remontar desde el lugar 12º. A poco de iniciada la carrera pudo pasar a Leonardo Palotini y venir con buen ritmo, hasta que este le pegó y le hizo que su máquina no quedase bien. Se empezó a perder ritmo y quedo desbalanceado el Toyota #37. De ahí en más todo fue muy difícil. "Nico" hizo mucho por avanzar pero tenía un auto muy indócil. Por ello se tuvo que conformarse con ver la bandera de cuadros y masticando rabia. Nicolás Cazal (JLS Motorsport - Toyota #37): "Nos tocó una goma que nos perjudicó en clasificación y eso hizo que las cosas se complicaran. En los entrenamientos libres del viernes anduvimos muy bien, estábamos esperanzados pero el largar atrás hoy en la carrera hizo que todo fuese más difícil. Avancé a Palotini pero luego este me pegó e hizo que el auto no quede bien. Terminamos sin poder avanzar mas posiciones. Me queda un sabor amargo pero bueno así arrancamos.Agradecer a todos los Sponsor que confiaron en mí y en este proyecto: Alabert Combustibles, Ganadera Dalloso e Hijos , Econovo, Lazzarini Lazzarini , TodoGoma, Río Bermejo, Expresó Formosa, Niza Auto, Homu, Plásticos del Mar y Diario la Mañana. A toda mi Familia que siempre apoyó en todo en especial a vos viejo y todas las personas que nos apoyan y siguen".- - FINAL CARRERA : 1º) 52 PERLO, GONZALO Ford 22 35:21.909 2º) 115 CRUSITTA, GASTÓN Chevrolet 22 35:22.328 0.419 3º) 20 PACIONI, GASTÓN Geely 22 35:29.040 7,131 4º) 29 OLAZ, PETER Toyota 22 35:39.206 17,297 5º) 54 URTUBEY, MARCOS M. Benz 22 35:39.954 18,045 6º) 121 DE BENEDICTIS, FRANCO Ford 22 35:43.619 21,710 7º) 12 GUARNACCIA, SERGIO Ford 22 35:44.508 22,599 8º) 14 FERREYRA, MARTÍN Chevrolet 22 35:55.126 33,217 9º) 32 FERNÁNDEZ, GONZALO Volkswagen 22 36:05.215 43,306 10º) 22 DA ROLD, GABRIEL Fiat 22 36:05.473 43,564 11º) 113 BODRATO, CHRISTIAN Fiat 22 36:10.227 48,318 12º) 37 CAZAL, NICOLÁS Toyota 22 36:25.353 1:03.444 13º) 69 HAMZE, ADRIÁN Fiat 22 36:26.123 1:04.214 14º) 34 GONZALEZ, TOMÁS Geely 22 36:28.473 1:06.564 15º) 111 DI PALMA, STEFANO M. Benz 22 36:36.264 1:14.355 16º) 3 COULLERI, MARTÍN Ford 21 35:35.547 1 Vuelta 17º) 99 VIGO, JOSEFINA Chevrolet 21 35:42.129 1 Vuelta 18º) 13 SANTOS, FACUNDO Citroen 18 29:42.730 4 Vueltas 19º) 1 FLAQUÉ, FABIÁN Fiat 8 13:05.217 14 Vueltas 20º) 369 HITES, BENJAMIN Fiat 6 10:22.695 16 Vueltas 21º) 92 BALLARIO, JULIA Volkswagen 4 06:39.803 18 Vueltas 22º) 59 SAPAG, JOSÉ MANUEL Geely 0