Toque y afuera para Santos

El piloto del DM Team Motorola Facundo Santos avanzó ocho posiciones antes que un roce dañara su vehículo, por lo que no pudo la primera carrera de la temporada del Top Race Series en Paraná. Santos largó retrasado en la competencia del domingo pero rápidamente demostró su mejor rendimiento en todo el fin de semana, con un auto que había mejorado notoriamente, hasta alcanzar un meritorio 12° lugar y logrando una excelente recuperación. Sin embargo, a falta de sólo cuatro vueltas, sufrió un toque de un rival que le rompió el piso de su Citroen C4 Lounge, obligándolo a abandonar, pero sin olvidar su gran trabajo realizado. La segunda fecha del campeonato de Top Race Series se llevará a cabo el 25 de marzo. Facundo Santos: “Es una pena, porque el auto acusó grandes mejoras luego de los trabajos de ayer por parte del equipo. Estaba mucho más firme y con serias chances de meterme entre los diez mejores. Pero un rival me tocó en una curva a poco del final y me produjo una rotura por la que tuve que abandonar. Me voy con bronca por eso, pero contento porque se que tengo para ir para adelante.”