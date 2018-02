Pala y Ciudad a un paso de Semis

El comienzo de los juegos finales no podría haber sido mejor para Ciudad Vóley, que se hizo fuerte en casa y venció en los dos primeros encuentros de la serie de cuartos de final de la Liga A1 a Gigantes del Sur para quedar de esta manera a una victoria de las semifinales de la Liga Argentina de Voleibol Banco Nación. El formoseño Ezequiel Palacios, pieza fundamental del equipo en los dos juegos, charló sobre el desempeño de Muni y las expectativas de cara al viaje a Neuquén. En la apertura de la llave más pareja, dado que se enfrentaban el cuarto y el quinto de la fase regular, fue Ciudad el que mantuvo la racha de victorias de la temporada y se impuso por 3-0 y 3-1 ante el Dino en Morón. El equipo mostró un funcionamiento sólido, con puntos individuales altos que le permitieron quedar a un paso de las semifinales. Al respecto, Palacios comentó: “Los partidos fueron muy parejos e interesantes; creo que de a ratos se vio buen vóley, tanto de un lado como del otro. Me parece que debemos mantener la concentración el mayor tiempo posible, eso nos va dar un plus importante en el juego”. El conjunto de Hernán Ferraro había sufrido algunas lesiones a comienzos de este 2018 que repercutieron en el nivel de juego. No obstante, Muni se recuperó justo a tiempo y encaró los cuartos de final en buena forma. El punta receptor dio cuenta de esto: “Fue un comienzo de año complicado. Por suerte ya estamos todos y se pudo encontrar el nivel que por un momento fue difícil de mantener. El grupo está muy bien, muy unido, todos tirando para el mismo lado y llenos de ambiciones”. Luego de este buen arranque en la serie, ahora Ciudad deberá viajar para ratificar su presente, en busca de la victoria que lo deposite entre los cuatro mejores del certamen. Con ese objetivo, el equipo regresó a los entrenamientos el lunes por la tarde y hoy al mediodía viajará a Neuquén, donde mañana tendrá la oportunidad de consumar la clasificación. “Sabemos que nos espera una batalla muy complicada. La serie está a nuestro favor, pero eso no quiere decir nada. Gigantes es un equipo que no se da por vencido nunca y nosotros tampoco, así que creo que va a ser un partido ajustado como los últimos que jugamos”, comentó Palacios, máximo anotador del equipo en lo que va de la competencia. En busca de repetir su mejor marca histórica, Muni encarará entonces un nuevo duelo ante los de Camilo. Prensa Ciudad Vóley