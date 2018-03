Río Cuarto es el objetivo

Este fin de semana en el Autódromo "Parque Ciudad de Río Cuarto", en el Imperio del Sur cordobés, se llevará a cabo la 2da. fecha del Top Race Series, con la participación del volante de Formosa, Nicolás Cazal, integrando las filas del JLS Motorsport, de Luciano Sarbag, de Villa Carlos Paz. “Es clave clasificar bien en Río Cuarto. La pista me gusta, me trae buenos recuerdos y tengo fe en que andaremos adelante”, dijo Meteoro. "Meteoro", quien está transitando su tercer año dentro de la especialidad, espera poder plasmar un buen resultado tras la fecha inicial en Paraná, Entre Ríos, donde terminó 12º por un toque que le impidió avanzar más posiciones, sino estaba para llegar más adelante. Para esta nueva fecha, el equipo trabajó revisando el Toyota #37 y ya todo está en condiciones para otro fin de semana de carrera. Se buscará terminar dentro de los de adelante. La actividad como siempre comenzará el viernes con las tandas libres, para llevar a cabo la 1ra. tanda de entrenamientos oficiales cayendo la tarde. El sábado, en tanto, se llevará a cabo la 2da. y definitiva sesión de ensayos oficiales, para correr por la tarde las series. El gran domingo la finalísima tendrá lugar al mediodía. Nicolás Cazal (JLS Motorsport - Toyota #37): "Estamos muy esperanzados de hacer un buen fin de semana. Trataremos de no enredarnos en la clasificación y apostar a una buena puesta a punto. Es clave clasificar bien en Río Cuarto. La pista me gusta, me trae buenos recuerdos y tengo fe en que andaremos adelante. El equipo trabaja bien, vamos confiados y tengo mucho optimismo para comenzar a sumar puntos gordos para el campeonato. El Toyota #37 se revisó todo, se cambiaron algunas pequeñas cosas de rutina y todo está listo. Queremos andar bien. Nos hemos preparado bien físicamente y mentalmente. Gracias: Alabert Combustibles, Ganadera Dalloso e Hijos , Econovo, Lazzarini Lazzarini , TodoGoma, Río Bermejo, Expresó Formosa, Niza Auto, Homu, Plásticos del Mar y Diario la Mañana. A toda mi Familia que siempre apoyó en todo en especial a vos viejo y todas las personas que nos apoyan y siguen".-