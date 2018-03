Santos quiere sumar

En el comienzo del año de Top Race Series en Paraná, Facundo Santos fue de menor a mayor a lo largo del fin de semana. Sin embargo, el domingo sufrió un toque que lo dejó fuera de carrera. Ahora encara la segunda fecha del torneo con la férrea intención de traducir aquello en puntos para el campeonato. “El circuito es uno de los que más me gusta y más cómodo me siento”, dijo Facu. El piloto del DM Team Motorola pudo encontrar el mejor setup del auto el domingo, donde en la final avanzó ocho posiciones antes que un roce dañara su vehículo y debiera desertar en la primera carrera de la temporada. Este fin de semana tendrá oportunidad de revancha cuando la categoría visite el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, donde nuevamente junto a su Citroen del equipo de Capitán Sarmiento intentará cosechar sus primeros puntos de un año en el que su objetivo está centrado en terminar dentro del top ten. Facundo Santos: “El circuito es uno de los que más me gusta y más cómodo me siento. Las expectativas son buenas, el auto funcionó bien en la final y contamos con un buen motor para la recta larga de Río Cuarto. Eso me da mucha fe y llego con mucha confianza porque se además que se hizo un gran trabajo sobre los autos en el DM Team Motorola, por cuanto vamos a darlo todo desde el mismo viernes en el primer entrenamiento.”