Santos escaló posiciones y sumó puntos

El piloto formoseño Facundo Santos avanzó once posiciones en la carrera final de Río Cuarto, finalizando noveno y sumando sus primeros puntos en el campeonato de Top Race Series. Santos partió en el 20° lugar y rápidamente demostró un buen ritmo de carrera y una gran concentración, que le permitieron avanzar cinco posiciones antes del ingreso del auto de seguridad, tras 25 minutos de acción y a falta de diez para recibir la bandera a cuadros. En la reanudación, el oriundo de Formosa se mantuvo firme y continuó con su escalada, hasta alcanzar el noveno puesto, convirtiéndose en el piloto que más posiciones ganó en la carrera, con once, completando una actuación fabulosa, que toma aún más dimensión debido a su juventud y que genera grandes expectativas de cara al resto del año. La próxima carrera se celebrará el 15 de marzo, en el Autódromo Ciudad de Concordia, Entre Ríos. Facundo Santos: “Revertimos el fin de semana con una muy buena final. El equipo trabajó mucho y eso me dio tranquilidad para correr este fin de semana. Largamos desde el fondo, pero lo aprovechamos todos: el auto y su potencial, así como los incidentes en pista, para ubicarnos novenos en una dura final. Esto nos anima para lo que viene, que será muy importante para asentarnos en la categoría.