Los porqué de Mimi

Desde 2009 la formoseña Emilce Sosa fue construyendo su camino no sólo como jugadora de Las Panteras, sino como símbolo identificable de un ciclo histórico que devolvió al equipo nacional femenino al Campeonato Mundial, en Italia 2014, y que clasificó por primera vez en la historia a los Juegos Olímpicos. La central charló con Somos Vóley sobre la decisión que la mantendrá un tiempo alejada de la celeste y blanca. Ella, “Mimi”, con sus raíces Wichi, con sus escasos centímetros y sus saltos espectaculares, construyó también sus raíces de “Pantera”; proyectó su festejo con el antebrazo en la frente a todo el país y al mundo, y solidificó una imagen de idolatría absoluta para toda una generación de fanáticos y fanáticas. Ahora, por primera vez desde aquel 2009, a sus 30 años Emilce Sosa no estará en la primera parte de la temporada con la Selección que dirige Guillermo Orduna. “La decisión de parar un poco la tomé totalmente consciente de que el año pasado se me hizo muy duro. Esta idea de descansar en una etapa del calendario surgió en el 2017, en el que iba a tener un descanso y en el que sólo iba a jugar algunos torneos porque estaba al borde físicamente y me costaba mucho recuperarme de algunas lesiones crónicas que tengo. Sin embargo, como en el equipo también hubo lesiones y la estructura estaba complicada en el año de la clasificación al Mundial, finalmente estuve en todos los torneos y terminé agotada físicamente”, cuenta la jugadora desde Brasil, a punto de encarar proyectos personales de vida fundamentales. Mimi y sus antebrazos tatuados… La Selección Femenina clasificó en Arequipa, Perú, en octubre de 2017 al Campeonato Mundial de Japón. Por primera, otra vez por primera vez, Las Panteras dirán presente en dos campeonatos mundiales consecutivos, el sexto en la historia del vóley femenino de la Argentina después de las ediciones de Brasil 1960, Perú 1982, China 1990, Alemania 2002 e Italia 2014. Justamente antes del Premundial de Arequipa, al que Las Panteras llegaban con un clásico rival como Perú en alza y con dos triunfos en la temporada, con Colombia en el camino, con marcada ansiedad y presión, y con una fuerte aclimatación en la Quebrada de Humahuaca, Jujuy, “Mimi” habló con el entrenador Guillermo Orduna: “Antes de jugar el torneo le comenté mi decisión, mi necesidad. Y desde ese momento tuve su respaldo total, su palabra de aliento entendiendo el camino que había llevado a esa decisión”, cuenta la jugadora. Resulta fundamental analizar, a la hora de cualquier decisión, el plano personal. Porque claro, cada jugador o jugadora cuenta con su faceta personal como sostén fundamental de una carrera. Emilce Sosa reconoce que “Orduna sabe de la importancia que tienen mis proyectos personales para la primera parte del año, así que decidimos juntos que voy a volver en agosto para la prepararme con todo y pelear mi lugar en el Campeonato Mundial de Japón”. Selección-club, selección-club, el calendario deportivo de los jugadores que tienen el privilegio de jugar en la Selección resulta intenso a nivel físico y mental. Existen casos, tanto en la Selección Masculina como en la Femenina, de etapas de descanso, de planificación de una temporada, de administración de recursos. El de “Mimi” Sosa se vislumbra como uno de esos casos, conocidos días atrás los primeros datos de la lista de Las Panteras para la temporada 2018 que incluye Volleyball Nations League, Copa Panamericana y Campeonato Mundial. “Todas queremos jugar en la Selección, todas crecimos y fuimos mejores jugadoras por la Selección. Y todas dimos todo lo que le pudimos dar a la Selección. Siento que merezco, pero sobre todo que necesito, no sólo descansar, sino también darle relevancia a un proyecto personal que creo me hará muy feliz, y con esa felicidad también entiendo que seré más importante para la Selección, si es que la Selección me necesita”.