El campeón de la Liga A1 de Voley, el formoseño Federico Gómez, llegó tras el campeonato a Formosa a disfrutar de amigos y familia, “Fueron días de locura con este título logrado con UPCN, especial para mí por ser el primero, soñé con este momento y se hizo realidad. Fue una final hermosa con 4 partidos que los viví de una manera increíble, llegué como suplente al club y terminé como titular y por suerte pudimos consagrándonos campeones”, dijo el primer y único campeón formoseño de la A1. ¿Vuelve a San Martín? “Desde chico entrené duro para todo esto, me fui poniendo objetivos y este era uno de mis sueños y objetivo, poder jugar en un equipo grande, salir campeón y se me cumplió”, dice el oriundo de Guemes, al igual que Brian Melgarejo –campeón Mundial Sub 23 con Argentina- de quien se acordó en la nota, “Somos soñadores de muchas cosas, el logró su objetivo con la Selección y hoy a mi ganar la Liga, siendo el único formoseño que hasta ahora pudo hacerlo y disfrutarlo con todos”. Esa camiseta, la de la Selección es uno de los próximos objetivos de parte de Gómez, “Claro, todos apuntamos a eso y siempre en cada jugador está en mente, ojalá llegue ese momento y hay que seguir trabajando duro para poder ser parte del seleccionado argentino”. Recientemente San Martín logró el ascenso a la Liga A1 de Voley, la consagración, en semifinales de dicho logro, se dio en San Juan, ante UVT, partido al cual asistió Gómez, “Lo disfruté con ellos allá en San Juan cuando jugaron contra UVT, fui a ver su partido y lo disfrute mucho en ese momento porque tengo compañeros ahí en el equipo. También Policial hizo una gran campaña pero no se le pudo dar que era ascender pero también tengo amigos ahí porque también jugué en Policial asíque no deben bajar los brazos porque seguramente va a llegar”. Con el ascenso del Franjeado, abre las puertas para que los formoseños ex La Unión, retorneo a vestir una camiseta formoseña en la elite del voley argentino, “Formosa volvió al voley de alto nivel como lo es la A1, me encantaría volver a jugar acá en mi tierra con mi gente, claro que me gustaría esa opción”, dijo. ¿Se sumará a Martín López, Gustavo Sholtis y Javier Vega?, todos ex La Unión y que lograron el torneo con San Martín.