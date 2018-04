Entrenando de cara a Trelew

Con la cabeza puesta en Trelew para la fecha 3 pero con la idea también de poder concretar una serie de entrenamientos en un circuito de la ciudad así como también fuera de la Provincia, el piloto de Superbike José Tati Galli sigue su preparación para realizar lo mejor posible en la categoría elite y mas tecnológica de motos en nuestro país. También habló sobre la posibilidad de la llegada a Formosa del multiple campeón de motociclismo y a la vez ex corredor de TC 2000 el entrerriano René Zanata. El primer y único representante formoseño en el Superbike aguarda lo que será la tercera fecha, el 28 y 29 de abril en el sur del país, y para ello continúa con una serie de entrenamientos físicos y en las próximas horas podría por primera vez hacer uso del kartódromo formoseño para de esa manera realizar tareas de entrenamiento lo mas cercana posible a las pistas donde a futuro deba competir, “Hable con Daniel Tafetani (NdeR: Presidente de APRAKart), y me brindó su apoyo y con ello me dejó las puertas abiertas para el Kartódromo, eso me va a hacer muy bien para poder entrenar curvas y frenadas y además está la posibilidad de que venga René Zanata que es parte del TRJ Racing y así me enseña y me ayuda durante las pruebas”. La espera entre fecha y fecha es larga y de alguna manera hay que mitigar la ansiedad, mas aun sabiendo que las posibilidades de hacer podio tras realizar muy buenas dos primeras fechas aumentan día a día, “Mucha ansiedad entre fecha y fecha, mas de 30 días, para el 28 y 29 de abril viajamos a Trelew y venimos entrenando mucho para esa fecha, en lo físico y con la moto y con la posibilidad de entrenar en Concordia o bien a Alta Gracia, Córdoba, donde se realiza una fecha por lo cual sería muy bueno si podemos ir a probar ahí. Igual todo el mes estamos en contacto con el equipo, ver que le hace falta a la moto, para la fecha que viene vemos si mejoramos mas la suspensión y los frenos con cables especiales que hemos pedido y eso creemos va a mejorar en la moto”, dice tati al respecto. El séptimo puesto en el Gálvez y Gálvez de Buenos Aires y el quinto en Termas de Río Hondo donde recientemente corrió el Moto GP, le trajo consigo al piloto formoseño una mirada diferente por parte del mundo del motociclismo, lo cual no hace mas que reflejar la buena performance que tuvo en el inicio del torneo recordando que esta es su primera vez en el Superbike, “Estar entre los 10 primeros del Campeonato, hace que todos te noten o miren de otra manera; los pilotos mismos poco te conocen y esto hace que te vean, el equipo a la vez me brinda un gran apoyo haciéndome sentir muy cómodo y con muchas ganas de seguir para adelante y ver si en esta fecha de Trelew podemos llegar al podio”. Aun quedan algunas semanas y como lo dijo en párrafos anteriores, el entrenamiento hasta ahora ha sido óptimo y sólo resta perfeccionar con la puesta a punto en los circuitos, “Estamos un 8 puntos, le metemos mucho a lo físico, pero para llegar 10 puntos a Trelew sería muy bueno entrenar en el kartódromo, en lo fino, y una prueba en el Cabalen de Córdoba nos haría llegar con la punta bien afinada a la siguiente fecha y si viene René Zanata mucho mejor que nos venga a enseñar”, dijo.