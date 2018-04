Santos va por mas buenos resultados

El piloto formoseño afrontará este fin de semana la tercera fecha del campeonato de Top Race Series junto al DM Team Motorola en Concordia, Entre Ríos, donde Facundo Santos buscará continuar por la senda de los buenos resultados. En Río Cuarto “Facu” fue de menor a mayor a lo largo de todo el fin de semana, y en la final del domingo avanzó 11 posiciones tras partir vigésimo y llegar en el noveno lugar sumando sus primeros puntos en el certamen. Ahora, Santos quiere más. Apoyado en el gran trabajo del equipo en la previa a esta competencia, el representante de la provincia de Formosa irá a Concordia en busca de más puntos para su cosecha persona, pero fundamentalmente para seguir creciendo. Facundo Santos: “Estoy con muchas ganas. EL circuito me gusta. Corri una sola vez, hace dos años, y no me fue mal. Ahora con el DM Team estoy en otra etapa como piloto y seguramente vamos a poder tener un buen fin de semana. Venimos siempre de menor a mayor, y calculo que este fin de semana si todo sale bien vamos a poder estar nuevamente entre los 10 mejores que es el objetivo de mínima. Queremos seguir sumando y seguir creciendo, el equipo trabaja mucho para eso y vamos a Concordia para darlo todo como cada fin de semana.”