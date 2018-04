No fue una buena clasifica

El piloto formoseño Facundo Santos no pudo redondear el sábado esperado y se ubicó en el decimonoveno lugar de la clasificación, por cuanto mañana deberá remar desde el fondo en la tercera final anua del Top Race Series a bordo de su Citroen del DM Team Motorola, en Concordia. Facu no pudo encontrar el equilibrio en los ensayos y no pudo gozar de la mejor versión de su vehículo. No disputar las pruebas libres del viernes y apostó todo a la actividad sabatina, donde fue 16° en el primer entrenamiento del sábado, con un tiempo de 1:53.505. Los problemas se presentaron en el segundo ensayo, donde el formoseño apenas pudo completar dos giros, saliéndose de la pista en un par de oportunidades y dañando el piso de su auto. En la clasificación, Santos se vio condicionado por los inconvenientes previos y no pudo disfrutar del mejor nivel de su Citröen C4, que no giraba bien en las curvas, por lo que volvió a sufrir un trompo. El formoseño finalizó 19° e intentará encontrar su mejor nivel y escalar posiciones el domingo. Mañana se disputará la carrera, que tendrá una duración de 35 minutos, a las 10:45hs. Facundo Santos: "Ayer no giramos y todo el trabajo lo hicimos hoy. El auto no está como a mi me gusta y no logramos encontrar el por qué de los inconvenientes a la hora de doblar. Del primer al segundo ensayo mejoró, pero me fui afuera dos veces y en una rompí el piso, así que salimos a clasificar casi crudos. El equipo trabajó duro y mejoramos bastante, pero nos falta para poder estar óptimos como a mi me gusta. Ahora se van a continuar haciendo modificaciones para poder tener una herramienta competitiva mañana en la final."