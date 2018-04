Escaló y llegó en el puesto 12

El piloto formoseño Facundo Santos escaló siete posiciones y finalizó 12° en la tercera carrera de la temporada del Top Race Series disputada en Concordia, sumando nuevamente puntos para el campeonato sobre el Citroen del DM Team Motorola. Bajo un clima ideal en Entre Ríos, la largada fue productiva para Facundo Santos, que avanzó cuatro puestos mostrando un rendimiento superior al del sábado con un auto que mejoró notablemente. El auto ganó en prestaciones tras la labor del equipo en la noche del sábado. Pero a mitad de la competencia, curiosamente un despiste provocó que se le rompa el piso de su vehículo, debiendo ingresar a boxes, y desde ahí edificó una buena remontada que le valió llevarse buenos puntos de suelo entrerriano: regresó a la pista en el fondo del pelotón, pero a tiro de sus rivales. La parte final de la carrera fue brillante para el joven piloto formoseño, que escaló del 19° al 12° puesto, convirtiéndose por tercera carrera consecutiva en uno de los pilotos que más lugares avanzó, demostrando, además de su talento, una gran tenacidad, que invitan a buscar aún mejores resultados. Facundo Santos: “El auto mejoró de ayer a hoy, pero no lo suficiente. Fui a fondo toda la carrera, y en la búsqueda de exprimir el auto al 110% me excedí superando a un rival y se rompió el piso. El equipo trabajó rápido en boxes y cuando volví el auto estaba más sólido, así que me fui para adelante. Es una pena que en las tres fechas el auto aparezca recién el domingo, pero se que se trabaja duro para tener la mejor herramienta y eso me da confianza para encarar cada final.” El 13 de mayo se disputará la próxima carrera, en el Autódromo "El Zonda" de San Juan.