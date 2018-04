Todo listo para Trelew

José Tati Galli se prepara para lo que será el próximo fin de semana la tercera fecha del Campeonato Argentino de Súper Bike l 28 y 29 de abril en Trelew, Chubut. Recientemente realizó una serie de pruebas en el Autódromo Cabalén de Alta Gracia, Córdoba, donde coincidió con el puntero del torneo, el riojano Walter Páez, a quien igualó en los tiempos de pruebas, “Hacer el mismo tiempo que el referente del torneo, porque es el puntero, me pone contento a mi y al equipo y creo estamos para pelar la punta en Trelew”, dijo el único piloto formoseño en la elite del motociclismo argentino. Después de prácticamente un mes de espera y ansiedad, Tati tendrá el próximo fin de semana la tercera prueba puntable del Campeonato Argentino de Súper Bike cuando en el sur del país deban salir a pista sábado –para la clasificación- y domingo –para la Final-. En las semanas que pasaron, Galli mantuvo una serie de entrenamientos físicos, y también sobre la moto, en nuestra Provincia en una motocross en el circuito de Misión Laishí y también en Herradura; y en la moto pistera, la misma 111 con la que corre, el pasado fin de semana en el mítico Cabalén cordobés, “Estuvimos en Alta Gracia, una fecha que está en el calendario del Argentino (NdeR: será en la 5° fecha) y contentos porque nos fue bien y nos adaptamos rápido a la pista, en partes es muy rápida y en partes muy trabado, muy técnico. En la tercera tanda de prueba ya estábamos en los tiempos de punta así que contento con eso y con el desarrollo que le hicieron a la moto que mejoró mucho y Yo también cada vez mas adaptado a la moto”, dijo sobre Galli sobre las pruebas en suelo cordóbes. Las tandas de entrenamiento en el Cabalén dejaron mas que conforme al formoseño ya que tuvo además la oportunidad de medirse con el actual líder del Campeonato, el riojano Páez, “Estaba el puntero del campeonato entrenando con nosotros, y salimos juntos a pista en la tercera tanda y se me puso atrás, peleando un rato adelante y otro atrás y cuando frenamos y miramos los tiempos, estábamos haciendo los mismos tiempos asíque hacer el mismo tiempo que el referente del torneo, porque es el puntero, me pone contento a mi y al equipo y creo estamos para pelar la punta en Trelew. Esto nos muestra que vamos por un buen camino, estar en los mismos tiempos que un piloto que corre hace años y conoce todas las pistas nos pone muy contento”. Sobre lo que viene, la fecha en Trelew, el el Autódromo Mar y Valle, Tati dijo que “La miré a la pista por Internet y busco memorizarla pero el día que lleguemos –el viernes- vamos a pegar una vuelta caminando a la pista, ver el trazado, donde hay que ir rápido y donde hay frenar; y prepararnos el sábado para las tres tandas de entrenamiento y después la clasificación para ver en que lugar largamos el domingo; hay que estar concentrados, estamos conformes con el entrenamiento físico, con el desarrollo de la moto y lo que vimos ahora en el Cabalén, así que ojalá terminemos lo mas adelante primero”. La intención es estar en el podio pero una buena carrera también marcaría que Galli se ubique en los puestos de adelante por mas que ese objetivo no se pueda cumplir ahora, “Estar entre los 10 de los 33 pilotos que somos nos pondría muy contentos pero el sueño de hacer un podio está y si podemos estar entre los tres primeros sería mas que bueno. Hoy estamos séptimos en el Campeonato pero si hacemos un podio podemos estar entre los cinco primeros y eso nos aumentaría la ansiedad de estar mas adelante y llegar a fin de año lo mas cerca del Campeonato”. La máquina, la número 111 que portará los colores de Formosa en Trelew, está en óptimas condiciones y se realizaron algunos cambios que harán que Tati pueda sacarle mayores resultados a la hora de la carrera, “Para esta fecha cambiamos suspensión, frenos y cambiamos combustible, tenemos un combustible que le da algunos HP mas y eso creo nos va a ayudar, se trabajó mucho en el rendimiento de la moto y cada vez se está mejorando mas así que deberíamos andar bien este fin de semana”. El recorrido en el Súper Bike Argentino es largo, 10 fechas de punta a punta del país, Buenos Aires, Santiago del Estero, Córdoba, Trelew, Misiones, sólo por nombrar algunas de las ciudades que ya visitó o deberá visitar Tati; por ello el esfuerzo desde lo personal así como también en lo económico es para tener en cuenta, “Las puertas están abiertas a los que se quieran sumar, necesitamos sponsor porque los gastos son muy grandes; quiero agradecer a Augusto Bogiano que nos da una mano con su comercio, el es uno de los que está conmigo y también mis clientes que por medio de mi negocio me brindan su apoyo, mi familia, a mi mamá que se queda a cargo del negocio cuando no estoy, gracias a ellos Yo puedo hacer lo que me gusta”, dijo Tati.