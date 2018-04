Palacete vuelve a la Selección

El entrenador de la Selección Masculina, Julio Velasco, brindó una conferencia de prensa en la que le dio comienzo formal a la temporada para un equipo que suma sus primeros días de trabajo con los jugadores que ya finalizaron sus compromisos con sus clubes. El entrenador dio cuenta del apretado calendario que tendrá la Selección este año, lo que obligará a rotar jugadores de cara a la competencia más importante, el Campeonato del Mundo en septiembre. Velasco afirmó que sueña con alcanzar el Final Six en dicha competencia y anunció el regreso de Facundo Conte, José Luis González y Ezequiel Palacios a la albiceleste. Argentina afrontará una larga lista de compromisos este 2018 que incluirán la Volleyball Nations League (del 25 de mayo al 24 de junio), los Juegos ODESUR (2 al 8 de junio), la Copa Panamericana (12 al 20 de agosto) y el Campeonato del Mundo (9 al 30 de septiembre), a lo que se sumarán varias giras preparatorias en nuestro país y el exterior. Consultado por las exigencias del calendario, Velasco admitió que será necesario rotar jugadores debido a los largos viajes y al poco tiempo de recuperación que tendrán, sobre todo en la Volleball Nations League, que hará su estreno esta temporada y tendrá paso por San Juan a comienzos de junio. Respecto a la lista de convocados, Velasco comentó que aún falta incorporarse gran parte del equipo y adelantó que, tanto Alexis González como el opuesto “Pepe” González no serán parte de la primera etapa de competencias debido a que por sus edades precisan mayor tiempo de recuperación. Ambos se sumarán al trabajo al finalizar la Volleyball Nations League. En relación a los regresos, el entrenador refirió que Conte volverá a la Selección luego de haberse tomado un año de descanso en 2017 y adelantó que algunos de los jugadores más experimentados también tendrán esa oportunidad en 2019. El otro que vuelve es Palacios luego de una temporada sin ser tenido en cuenta. Cerrando la cuestión de convocados, Velasco hizo hincapié en las buenas producciones de los jugadores nacionales por el mundo. Para cerrar, Velasco no esquivó la pregunta sobre los rumores que indicaban que podría dirigir a un club de la Liga Italiana debido a alguna disconformidad con la actual situación organizativa de la Selección. Al respecto, el entrenador explicó que todo surgió de una charla entre amigos donde manifestó su preocupación por la falta de autarquía del ENARD y la posibilidad de que el combinado nacional sea trasladado a una Villa Olímpica que aún no se encuentra en óptimas condiciones para entrenar. Sin embargo, comentó que las condiciones actuales de trabajo son muy buenas y desmintió un contacto con Lube Civitanova.