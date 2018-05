"Queremos mas"

Pasó la tercera fecha del Súper Bike Argentino con el piloto formoseño José Tati Galli llegando en el sexto lugar en la categoría Stock Bike 1000 y logrando de esta manera escalar posiciones en el tabla general donde ya se encuentra quinto. “Terminamos 6° y pensamos volver con un podio pero no se dio; quedamos 5° en el Campeonato entre 33 pilotos y para ser el primer año no es malo pero no aguantamos mas las ganas de hacer un podio y estar lo más adelante en Campeonato. Estar entre los cinco es bueno pero queremos más”, dijo el formoseño que ya se prepara para la 4° fecha que será el 26 y 27 de mayo en Olavarría, Buenos Aires.



Correr a miles de kilómetros de distancia en un clima poco común para los de nuestras tierras, complicó las aspiraciones de pido en la fecha pata Galli que además debió sortear un despiste en las primera vueltas de la carrera en Trelew; “Lo que más nos perjudicó fue el frío, cuando llegamos a pista el domingo hacía 2 grados bajo cero, me frenó mucho eso, sufrí mucho al no poder adaptarme al clima; la moto el sábado tenía una puesta punto y el domingo cambió todo con el clima”, dijo Tati respecto a las condiciones con las cuales tuvo que afrontar el sábado y domingo la competencia. “Largamos décimos, veníamos sexto y en una curva y por no tocarme con otro piloto, traté de no chocarlo y seguí de largo en la curva y retomé en el décimo puesto y tratamos de recuperar y terminaos sexto”. Dice refiriéndose a lo que fue la carrera en sí. Una vez concluida la fecha, ya en charla con el equipo, el balance del piloto y el team TRH Racing fue que“ Tenemos que entrenar mucho, tratar de ir a pistas que vamos a correr entonces llegado el momento de la fecha de carrera conocemos la pista; hay que seguir en lo físico y en los circuitos, en ambos. Ahora estamos viendo si vamos de nuevo al Cabalén de Córdoba que es la quinta fecha, la cuarta, es decir la que sigue, es en Olavarría pero 30 días antes está vedada la pista para la carrera asique ahí ya no podemos entrenar y por eso estamos viendo ver ir a Córdoba; mientras tanto entrenaremos acá en lo físico, en motocros ya este fin de semana que viene a Herradura o Laishí. Y ya preparamos la moto de Supermotar, con las ruedas de pistas y así estaríamos listos para probar en el kartódrmo, que eso nos ayudaría mucho, entrenar en un min autódromo, es a lo que apuntamos para entrenar de acá a la próxima fecha y con todo eso podemos llegar bien a la fecha de Olavarría”. El no poder contar en todo momento con el entrenamiento en la pista de la próxima carrera sumado a que es el primer año de competencia para Galli lo cual hace que los circuitos sean nuevos, es una complicación previa para el piloto formoseño que de igual manera busca la forma junto al equipo de poder sortear ese escollo y hacer lo mejor para la fecha siguiente, “La memorizó por internet, no tengo tanto contacto con los pilotos, somos nuevos no muchos nos conocen y tratamos de arreglarnos como podemos, después llegada la fecha caminamos la pista y vemos por donde hay que transitar. Ahora vamos a sumar un scaner donde se ve por donde voy Yo y donde los pilotos de punta, vamos a comparar y ver nuestro trazado y si no es el mismo corregir eso para ir por dónde van los más raídos”. Pasaron ya tres fechas desde el inicio del Campeonato y poco a poco Galli va notando los cambios en su persona a la hora de subirse a la moto, “Me siento cada vez mejor, le voy tomando los cambios que va teniendo la moto; antes no sabía que me hacía la moto si el problema era Yo o la moto y hoy ya se decirle al entrenador lo que está pasando, voy conociendo esa puesta a punto y me sirve a mi y al equipo poder trasmitir lo que pasa; por ahí nos falta adaptarnos mas rápido a la pista para estar en los tiempos de punta. Los cuatro pilotos que están adelante en las posiciones vienen de otra categoría, conocen todas las pistas y eso por ahí me complica a mí porque cuando me estoy adaptando, ellos ya conocen bien la pista, y esos segundos cuestan recuperarlos en carrera. Queremos ir un poco mas adelante en el Campeonato y haciendo un podio podríamos estar entre los tres primeros y quiero que sepan que estamos trabajando mucho para eso y ese es el objetivo junto con llegar lo mas adelante en el Campeonato a fin de año”. Las posiciones de esta manera quedaron con el piloto Walter Paez de Salta liderando el torneo con 33 puntos, seguido por Juan Zarate con 30, Martín Godoy y Sergio Novilio con 20 cada uno, quinto Tati Galli con 13 puntos, Matías Pes 12, Dullio Fontana y Mario Bainotti con 10 cada uno, Mauricio Hidalgo 7, Guillermo Gurovitz 6, José Luis Cossarini 5 al igual que Alexis Carballo y Edgardo Aguilar, entre las principales posiciones entre mas de 30 pilotos en competencia.