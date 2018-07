"La idea es hacer un buen papel en ambas carreras"

El piloto formoseño encara este fin de semana la sexta y séptima fechas del campeonato de Top Race, un desafío doble propuesto por la categoría donde tendrá dos clasificaciones e igual cantidad de finales, compartiendo una el día sábado con el Top Race Junior y otra el domingo con la divisional mayor siendo rival directo de sus compañeros de equipo: Josito Di Palma y Fefo Di Palma. La pasada fecha en Alta Gracia, Facu tuvo un gran desempeño en la previa con un muy buen entrenamiento y una clasificación destacada, apuntándole al domingo para coronar un buen fin de semana. Sin embargo, una rotura lo dejó fuera de competencia tempranamente. El equipo trabajó duro para esta fecha, donde también en boxes tendrán una doble labor ya que hay piezas que no aguantarán tal exigencia y deberán ser recambiadas de un día para el otro. Así, su Citroen del DM Team Motorola lucirá de la mejor manera en ambas jornadas en el Cirtcuito Internacional Termas de Río Hondo, cuya actividad comenzará este viernes con entrenamientos y la primera clasificación. Facundo Santos: "Voy con la idea de hacer un muy buen papel en ambas carreras. Termas lo conozco, es el circuito en el que más giré del calendario y me agrada volver. Ahí corría en el Junior y en mi primer año en el Series tuve mi mejor clasificación ubicándome décimo. Estoy con muchas ganas, muy ansioso, y si el auto anda como estuvo en San Juan no tengo dudas de que me voy a volver con una sonrisa."