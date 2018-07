Galli girará en Posadas antes del Cabalén

Poco mas de dos meses de espera, ese es el tiempo que todos los pilotos del Superbike Argentino están transitando para volver a pista y correr la quinta fecha, en el Cabalén de Córdoba; ese tiempo es el mismo que espera el formoseño José Tati Galli quien para no perder ritmo giró recientemente en el mítico escenario de Alta Gracia y la semana entrante viajará a Posadas a seguir con los entrenamientos. “La espera es larga pero seguimos entrenando, fuimos la Cabalén en Córdoba a entrenar y bajamos casi siete segundos de la primera prueba a la segunda asíque creo que la próxima fecha en ese circuito tenemos que estar entre los cinco primeros”, dice Tati que tendrá la siguiente prueba por los puntos justamente en ese escenario lo cual fue bien aprovechado por el formoseño en los entrenamientos recientes. “Nos metieron con los Pro en los entrenamientos y pudimos obtener un tiempo de 1 minutos 40 segundos, empezamos con 1:50 y llegamos a 1:40 asíque con ese tiempo tenemos que estar peleando la punta y trabajamos para eso”. Así mismo, a la par de los entrenamientos físicos que lleva adelante en la ciudad, tiene preparado el junto a su equipo TRH Racing viajar a Posadas, ahí se va a hacer la séptima fecha pero antes de eso la intención es girar y continuar sumando experiencia para la fecha que sigue y para cuando llegue el momento de correr en tierra colorada, “ El jueves y viernes nos vamos a Posadas y ese entrenamiento, una semana antes de la carrera en el Cabalén, nos va a hacer bien”. Respecto a la máquina 111 y su constante adaptación a la misma dijo que “La moto se mejoró mucho, se hizo un cambio de relación para que la moto rinda lo máximo”. Tati actualmente se ubica en el quinto lugar de la tabla de posiciones “A veces me cuelgo viendo las carreras anteriores y donde estamos, corriendo ante pilotos buenos y de gran trayectoria y estar entre los cinco primeros en las posiciones me pone contento y trabajamos para ir mas adelante”.