Va por la revancha

El piloto formoseño tuvo un sábado agridulce, porque comenzó con un buen entrenamiento y una gran clasificación para la final del domingo, pero no pudo completar la primera carrera del fin de semana en Top Race Series, válida por la sexta fecha del año. Mañana ya se correrá la séptima y partirá desde una mejor posición con el objetivo de ingresar en la zona de suma de puntos. En el entrenamiento del viernes, Facundo Santos se ubicó 18°, después de haber girado en sólo tres oportunidades, sufriendo fallas en su vehículo. Más tarde, logró el 16° puesto en la clasificación, con un tiempo de 2:04.601, sin sentirse totalmente cómodo por una vibración. La jornada sabatina ofreció la primera carrera en el circuito santiagueño, disputada durante media hora y junto con los integrantes del Top Race Junior, donde Santos escaló dos posiciones en los primeros diez minutos, pero sufrió un toque con Martín Ferreyra Dean, volviendo a caer en el clasificador. Dos vueltas más tarde, en plena lucha por recuperar el tiempo perdido, el oriundo de Formosa debió abandonar, tras constatar fallas mecánicas en su auto. Este sábado, más temprano, ya se había disputado un nuevo entrenamiento con su posterior clasificación, correspondiente a la segunda carrera del fin de semana. En su primera salida a la pista, bajo una intensa lluvia, Santos se ubicó 13°, con un tiempo de 2:11.026. Mientras que a la hora de ordenar la grilla de partida, culminó en 12° lugar, deteniendo el cronómetro en 2:02.039, que le permite ser optimista de cara a lo que viene. Mañana, desde las 11:45 y con una duración de 55 minutos más una vuelta, se disputará la segunda y última carrera en Termas de Río Hondo, respectiva a la séptima fecha de la temporada, con la particularidad que los pilotos del Top Race Series compartirán la pista con sus colegas de la divisional mayor. Facundo Santos: "No fue el sábado que esperábamos. Después de lo que trabajó el equipo ya pensábamos estar bien hoy. Y comenzamos bien y mejoramos en clasificación para mañana, pero lamentablemente primero un toque de un rival y luego la columna de dirección me obligaron al abandono. Esperamos contar con esa cuota de suerte mañana que nos está faltando para poder terminar en los puntos."