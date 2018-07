Tati va por los puntos

Lugo de dos meses sin competencia oficial, este fin de semana se disputará la quinta fecha del Superbike Argentino con la presencia del formoseño José Tati Galli que llevará los colores de la Provincia a El Cabalén de Alta Gracia en Córdoba, el fin de semana del 28 y 29 de julio “Terminar entre los cinco primeros estaría muy bueno pero queremos ya hacer un podio, creemos que no estamos lejos de eso y si tenemos un buen fin de semana tenemos que lograrlo”, dijo el formoseño mostrándose confiado habida cuenta de los trabajos previos realizado antes de la competencia. Galli, hoy quinto en el torneo elite de las motos en nuestro país, aprovechó este tiempo sin competencia oficial para seguir mejorando arriba de la moto, trabajar en la parte mental buscando apaciguar la ansiedad que lo llevó a cometer algunos errores en las dos últimas fechas y por supuesto poner a punto la máquina 111, “Pasaron dos meses que estuvimos sin carreras pero constantemente estuvimos entrenando asíque creo que llegamos bien para la fecha en El Cabalén, vamos a tener una buena carrera porque en los entrenamientos estuvimos en los tiempos de punta. Este tiempo sin carreras nos ayudó a entrenar, a El Cabalén fuimos dos veces a entrenar y la conozco bien”. Respecto a su compañera, la número 111, dijo que “En la moto se mejoró mucho y Yo también creo mejoré bastante arriba de la moto. Se trabajó mucho en suspensión, en frenos, en la puesta a punto de la moto; implementé ahora un manejo nuevo con rebajes y aceleración y eso me hizo mejorar en los tiempos asíque tenemos que andar bien. Implementamos además en la moto un scanner que me permite vuelta a vuelta ver que tiempo hago y eso me mete presión para jugarme mas en las curvas, eso al clasificar ayuda mucho porque no entras a boxes a ver que tiempo haces”, dice el piloto. Agregando que “Me siento bien y el equipo me dice que me ve mejor, ahora llego la rodilla al piso y eso ayuda porque es como una rueda en la rodilla ya que sabemos que hasta ahí podemos acostar la moto y eso me ayudó en el manejo y en los tiempos”. Sobre las charlas y estrategias junto al TRH Racing Team para la fecha que se viene dijo que “Me piden que se clasifique lo mas adelante posible ya que en carrera bajo dos segundos mas o menos que en clasificación no lo hago y por eso me piden desde el equipo que baje esos segundos en clasificación para poder largar entre los cinco primeros”. Luego de la fecha en tierras cordobesas, habrá turno para volver a Termas de Río Hondo y disputar una de las fechas en Posadas, “También probamos en Posadas donde vamos a ir en dos fechas mas y después de El Cabalén sigue Terma de Río Hondo que también concomemos así que creo que ahora en El Cabalén, en Termas y Posadas debemos tener buenos resultados”. La quinta fecha será televisada como en cada jornada por el canal de cable América Sports el domingo a partir de las 12 horas.