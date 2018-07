Recibimiento sorpresa para Tati

Los amigos y familiares del piloto José Tati Galli armaron una movida para recibirlo tras haber conseguido el formoseño el tercer puesto en el Campeonato Argentino de Superbike, la máxima categoría del motociclismo nacional. Es así que durante el lunes entrada la noche lo esperaron a la vera de la Ruta 11 en inmediaciones a la Rural con pancartas haciendo alusión al logro conseguido habida cuenta que este fue su primer podio en su corta trayectoria en este tipo de competencias. “No me lo esperaba, es hermoso y estoy agradecido a todos los que vinieron a recibirme, es increíble, me alegra y me da fuerzas para seguir trabajando y lograr el primero puesto; estamos cuarto en el torneo, a tres puntos del tercero, y vamos a trabajar mucho para seguir subiendo. Queda un mes para la fecha de Termas que nos dijeron será doble asique vamos a trabajar mucho para sumar lo máximo posible ahí”, dijo Tati emocionado y a la vez sorprendido por el recibiendo. Fue el fin de semana buscado por Tati y por supuesto por su equipo TRH Racing y sus seguidores ya que el objetivo era el de acceder al pidió, objetivo ambicioso por su corto recorrido en la categoría pero a la vez a sabiendas que no imposible por el trabajo que se realizó previamente y el empeño puesto por el piloto antes de cada carrera, “Los entrenamientos que hicimos mientras no hubo carreras nos vinieron bien, me adapté más a la moto; salgo a pista y meto rápido los tiempos, antes me constaba más y acá se ven los resultados. La verdad muy agradecido con todos, a Boggiano amigo y que me da una mano, los sponsor y a todos y ojalá pueda sumar más sponsor porque estar en la punta es mucho gasto y vamos a seguir buscando dejar la Provincia lo mas alto posible”. En lo que refiere al fin de semana de carrera dijo que “Todas las tandas de entrenamientos estuvimos entre los cinco primeros asique teníamos fe de que teníamos que andar bien, buscábamos el podio y se dio; estuvimos rápido el fin de semana, clasificamos a un segundo de la punta, antes estábamos a doce y vamos a seguir trabajando para poder bajar ese segundito que nos falta con trabajo y sacrificio; el resultado de esta fecha nos da la pauta de que estamos trabajando bien y ahora hay que seguir”. Tati relató también el momento previo a ver la banderas a cuadros y luego su llegada al podio, “Ya quería que termine, trataba de hacer todo lo más prolijo posible y en un par de vueltas se patinó la moto y pensé que la perdía pero no me caí. Mucha tensión, en primera fila, largar en ese lugar, me traspiraba las manos, parecía agua pero una emoción total después con el recibimiento del equipo, la gente, estar en el podio de un Argentino, increíble y además, si bien lo buscamos, no pensamos que tan rápido íbamos a estar ahí pero se nos dio y hay que seguir trabajando, queremos lograr el uno y estar entre los tres primeros en el Campeonato sería un orgullo para mí y dejar a la Provincia lo más arriba”.