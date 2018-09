"Voy a estar en la línea de largada como sea"

El próximo sábado y domingo se disputará la séptima fecha del Superbike Argentino en el circuito misionero Ciudad de Posadas; el piloto formoseño José Tati Galli buscará continuar con la buena racha de resultados luego del tercer y segundo puestos en las dos últimas carreras ahora en un circuito que lo supo utilizar para entrenamiento pero a la vez sabiendo que no pudo realizar una óptima preparación luego del accidente en Concordia. De igual manera el optimismo siempre presente en Tati impulsa e ilusiona a los seguidores a poder repetir podio, “Voy a largar como sea, si me tengo que infiltrar que lo hagan, pero la idea es estar en línea de largada el domingo y a pesar de la lesión iré en busca del uno”, dijo Tati. El único representante de la Provincia en lo que se considera la elite del motociclismo argentino tendrá el fin de semana una de las pruebas mas duras de la temporada; con el tercer lugar en la tabla general y subiéndose al podio en las dos últimas fechas, Tati buscará repetir su buena performance pero ahora con una lesión a cuestas de la cual espera poder recuperarse lo mejor posible para el circuito de la tierra colorada, “Dos semanas bastante complicadas porque cuando fuimos a entrenar a Concordia no tuvimos la suerte de que salga todo bien, nos accidentamos y tuve un esguince de tobillo derecho; tratando de recuperarnos lo mejor posible para llegar a Posadas lo más entero pero se complicó para entrenar, no pudimos hacer nada y tratamos solamente de recuperar el tobillo igual trataremos de que nos vaya bien, tener un buen fin de semana y volver a subir al podio”, dice confiado Galli. Sobre la zona de la lesión y su uso arriba de la moto dijo que “No ocupamos casi mas que para acomodarnos en los pedalines y mover el cuerpo de un lado a otro, es decir, no es el izquierdo que usamos para la caja de cambios. Pero igual se usa; trabajamos con el kinesiólogo Soria y la idea es llegar casi sin dolor ya veremos cuando subamos a la moto y empecemos a girar, espero no sentir dolor. Es parte de este deporte, hay que pensar en positivo, venimos de un tercer y segundo puesto y porque no buscar el uno ahora e ir más arriba en el Campeonato que ahora estamos terceros”. Agregando que “La idea es llegar caminando sin muletas y una vez ahí ya estando arriba de la moto en pista uno se olvida de todo esto y vamos a ir para adelante; hicimos cambios en la moto que mejoró mucho, lo poco que probamos en Concordia mejoró en velocidad y en tema de las curvas, trabajamos mucho en la suspensión con un nuevo sistema por computadora que regular la suspensión delantera y sentimos que con esto vamos mejor, es más inestable pero en los tiempos se mejora”. Tati supo entrenar dos veces en lo que va del año en el próximo escenario, “Es una pista donde entrenamos dos veces asique la conocemos bastante, asique si no hay dolor y hacemos bien las cosas podemos volver a repetir podio. Siempre vamos a buscar el uno, aun no se dio pero es lo que buscamos siempre y por mas lesionado que estemos vamos a buscar lo mismo y se nos dé o no terminar lo más arriba es la intención”. Las pruebas darán inicio el viernes, el sábado se cumplirá con la clasificación y ya el domingo la carrera a partir de las 11 de la mañana y con transmisión en vivo por América Sports.